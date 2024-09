Por que dormimos com o corpo coberto, mas a cabeça aguenta o frio?

Não é bem assim. Quando você deita no travesseiro, a metade da cabeça que está virada para baixo fica protegida do frio. O cabelo, se houver, também contribui para o isolamento térmico da cachola.

Além disso, o ar exalado pela respiração sai do corpo a aproximadamente 33 °C, criando um microclima quentinho próximo à cabeça. Há também o calor que escapa de baixo das cobertas e vai para o rosto e o pescoço. A temperatura de toda essa região, então, permanece maior que a do resto do quarto.

Se você estiver em um ambiente muito frio, com certeza vai querer cobrir inclusive a cabeça, para perder a menor quantidade de calor possível.

No final das contas, o principal motivo pelo qual você geralmente não cobre a cabeça é o desconforto respiratório: há pouco oxigênio e muito gás carbônico debaixo das cobertas. O sufoco não combina com uma boa noite de sono.

Fonte: Robson Vizin, pesquisador do departamento de farmacologia da Universidade de Arizona; texto In the cold, why does our body require warm covers but not our face?

Pergunta de @kaltowski, via Instagram