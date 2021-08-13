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Ciência

Por que é tão difícil encontrar fósseis de dinossauros no Brasil?

Da falta de paleontólogos aos biomas e a história geológica do nosso território, há vários motivos para a relativa escassez desses répteis por aqui.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 ago 2021, 10h28 | Atualizado em 6 set 2024, 09h28
Fóssil de um dinossauro.
 (Divaneth-Dias/Getty Images)
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Por que é tão difícil encontrar fósseis de dinossauros no Brasil? Priorizar nos meus resultados Google

Nós conversamos sobre isso em uma reportagem de 2019 sobre dinossauros brasileiros, que o leitor pode acessar aqui. Vamos resumir a situação abaixo:

Por um lado, há o baixo investimento em pesquisa. O Brasil é enorme, mas tem só cerca de 450 paleontólogos atuantes. A maioria deles divide a atenção a escavações e análises com o ensino na graduação e pós-graduação em universidades públicas, o que diminui ainda mais o tempo total dedicado à atividade.

(Muitos ossos, cocôs e até tecidos moles fossilizados que já foram extraídos de rochas aguardam descrição há anos em gavetas de museu. De fato, é muito comum que uma descoberta recente ocorra graças a um resquício coletado décadas atrás que aguardava pacientemente um pesquisador para analisá-lo.)

Outra é a geografia. Uma fatia razoável do nosso território é coberta por biomas de vegetação densa, ao contrário da Argentina – uma potência paleontológica com sua árida Patagônia, repleta de ossos despontando do chão. Locais de rocha nua são muito mais propícios a descobertas.

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Na cidade mineira de Uberaba, uma região repleta de artefatos paleontológicos, até a escavação de um shopping revelou uma ossada de titanossauro. Não fosse a sorte de uma obra estar sendo realizada naquele terreno exato, jamais saberíamos que aqueles fósseis estavam ali.

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Também demos azar no passado. América do Sul e África passaram boa parte da era dos dinossauros grudadas, algo que se percebe facilmente pelas costas dos dois continentes – que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Isso colocava o Brasil no centro de uma massa de terra muito ampla, e locais isolados no miolo de continentes tendem a abrigar ecossistemas áridos, com pouca biodiversidade.

Por fim, há uma lacuna no período Jurássico, quando rochas do tipo sedimentar – aquelas em que se acumulam fósseis – quase não se formaram por aqui. Os dinossauros brasileiros se dividem em basicamente duas categorias: os mais antigos do mundo, que datam do Triássico e se localizam na Região Sul, e outros bem mais recentes, do período Cretáceo, que aparecem em estados como Minas, Ceará e Maranhão (dentre outros).

Pergunta de @estevaobayeri, via Instagram.

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TAGS:
Dinossauros
escavação
paleontologia
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