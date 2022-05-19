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Ciência

Por que homens têm mamilos se nunca usam na vida?

No começo do desenvolvimento de um ser humano, ainda na barriga da mãe, futuros homens e mulheres têm as mesmas características. E mamilos.

Por Alexandre Carvalho 19 Maio 2022, 07h30 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Mamilo masculino.
 (1001Love/Getty Images)
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Por que homens têm mamilos se nunca usam na vida? Priorizar nos meus resultados Google

Porque, até a sétima semana de gestação, os embriões masculinos e femininos seguem o mesmo modelo o que já inclui mamilos no pacote. É só a partir daí que um gene do cromossomo Y começa a fazer a diferença, desenvolvendo os testículos, que vão produzir testosterona e, então, moldar um menino em vez de uma menina.

Mas já é tarde: os mamilos não vão embora.

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Se os homens mantêm essa parte vestigial do corpo – que não serve a um propósito evolutivo – é porque não era uma prioridade da seleção natural se livrar deles: ter mamilos não implica um custo metabólico.

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Se não fazem mal a ninguém, deixa eles lá.

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Pergunta de @gritti.lucas, via Instagram

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TAGS:
evolução
gestação
mamilos
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