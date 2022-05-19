Por que homens têm mamilos se nunca usam na vida?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Porque, até a sétima semana de gestação, os embriões masculinos e femininos seguem o mesmo modelo – o que já inclui mamilos no pacote. É só a partir daí que um gene do cromossomo Y começa a fazer a diferença, desenvolvendo os testículos, que vão produzir testosterona e, então, moldar um menino em vez de uma menina.

Mas já é tarde: os mamilos não vão embora.

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Se os homens mantêm essa parte vestigial do corpo – que não serve a um propósito evolutivo – é porque não era uma prioridade da seleção natural se livrar deles: ter mamilos não implica um custo metabólico.

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Se não fazem mal a ninguém, deixa eles lá.

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Pergunta de @gritti.lucas, via Instagram