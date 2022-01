Por que no Brasil não há carros pequenos movidos a diesel?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Porque é proibido desde 1976, com a Portaria 346 do Ministério da Indústria e Comércio. O Brasil é o único país com essa restrição.

Ela fez sentido no contexto da época, em que 78% do petróleo era importado e os preços subiram por pressão da Opep (o clube dos países exportadores). A norma surgiu para garantir que não faltasse diesel para caminhões, geradores e máquinas agrícolas – pois nada disso funciona com gasolina.

Já a falta de gasolina seria um problema menor – e planejava-se um substituto para ela, o etanol. Hoje, SUVs com versões a diesel são possíveis porque se enquadram em certas características exigidas pela lei (como tração 4×4 e primeira marcha mais curta). Carros a diesel são comuns na Europa, e bebem 30% menos.

No passado, o diesel tinha alto teor de enxofre e emitia 13 mil partes por milhão (ppm) de material particulado, o que o tornava um poluidor bem pior que a gasolina. Hoje, o diesel S10 emite só 10 ppm

Pergunta de @solrac_hayd, via Instagram