Por que o barulho da chuva é relaxante e dá sono?

A chuva tem um som regular e previsível, sem grandes variações de intensidade. A ausência de surpresas é ótima para relaxar. Além disso, o sonzinho da água caindo camufla os demais sons por ser muito parecido com um ruído branco, que é uma combinação aleatória de várias frequências de onda sonora (da mesma forma que a cor branca é a soma das outras cores, daí o nome).

Esse ruído indefinido e hipnótico, similar ao de uma TV fora de sintonia, é mais reconfortante que o silêncio total. “O silêncio não é só a ausência de som. Ele traz a expectativa de que pode vir algum ruído”, diz Natália Mota, neurocientista da UFRJ. “Quando você cobre o silêncio com uma frequência que é agradável, você consegue entrar na frequência do sono, que é a sincronização entre áreas diferentes do cérebro”.

Por fim: na natureza, dormir é perigoso. As presas ficam vulneráveis ao ataque de predadores, e é por isso que muitos mamíferos têm um padrão de sono irregular, dormindo um pouquinho de cada vez. A chuva é o momento raro em que os grandes predadores estão abrigados e provavelmente não vão sair para caçar. As presas podem se dar ao luxo de dormir por mais tempo.

Presas descansadas têm mais chances de sobreviver. Dessa forma, a associação da chuva ao relaxamento e segurança pode ter sido selecionada ao longo de milhares de anos. O resultado dessa seleção natural é a moleza que você sente quando cai uma chuva no fim de tarde.

Pergunta de @thuane.psi, via Instagram

Agradecimento: Laura Castro, psicóloga do sono da Associação Brasileira do Sono

