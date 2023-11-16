O corpo tem um saldo negativo de sono acumulado?

Mais ou menos. Você até pode dormir 10h no sábado para compensar aquele mini-ronco de 4h horas que você puxou na sexta. Mas essa hora extra na cama, embora nos deixe perceptivelmente mais despertos e atentos, não cancela magicamente os danos de longo prazo à saúde: as chances de desenvolver hipertensão, diabetes, doenças coronárias e até a propensão a fazer lanchinhos após o jantar (que são ruins para o metabolismo) permanecem maiores.

Um estudo calculou que, para compensar os malefícios de uma única hora de sono perdida, precisamos de até quatro noites com oito horas de sono regular – o tempo exato depende da vulnerabilidade de cada um à privação do sono. Chutar o balde é fácil, difícil é ir buscar.

Pergunta de @lucasmduarte, via Instagram