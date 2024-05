Por que, quando misturamos todas as cores de tinta, não dá branco?

Porque tintas são subtrativas. Elas não emitem luz própria, então filtram a luz do Sol (ou de uma lâmpada) que incide sobre elas. O pigmento azul é azul porque absorve todas as outras cores e reflete só o azul na direção dos seus olhos. O verde, por sua vez, absorve tudo menos o verde – e é por isso que você vê verde.

Se você misturar tintas que abrangem toda a porção visível do espectro eletromagnético, você terá preto, porque todas as cores serão absorvidas. Na prática, porém, sempre sobram algumas ondinhas refletidas, que geram aquele marrom feioso cor-de-burro-quando-foge – quem nunca misturou todas as tintas guache para ver no que dava?

No caso de uma TV, que tem luz própria, a coisa se inverte. O aparelho gera as imagens misturando três cores primárias: vermelho, verde e azul (red, green, blue, o padrão RGB). Quando as três estão acesas ao mesmo tempo, você vê branco, e é assim que o aparelho gera as partes claras das imagens.

A mistura das cores RGB não é nem um pouco familiar a nós, porque todo o contato que temos com cores na infância ocorre no papel – e, portanto, obedece ao esquema subtrativo, e não aditivo. No sistema RGB, o amarelo, por exemplo, é produto da mistura entre verde e vermelho. Doideira.

Folhetos, jornais e esta revista – que você só enxerga porque refletem luz do Sol ou de uma lâmpada – são impressos misturando as tintas ciano (verde-água), magenta (rosa-choque), amarelo e preto. É o sistema CMYK, usado pela indústria gráfica.

A função das cores CMYK é controlar a absorção ou reflexão das cores RGB pelo papel: o ciano absorve vermelho, o magenta absorve verde, o amarelo absorve azul. Por causa disso, as cores secundárias do RGB são as primárias do CMYK, e vice-versa: amarelo com magenta dá vermelho, ciano com amarelo dá azul, e ciano com magenta dá verde.

Pergunta de @filipe_spag, via Instagram.