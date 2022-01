Quais são as cores que mais aparecem em bandeiras?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Se considerarmos os diferentes tons (por exemplo, diferenciando o vermelho escuro do vermelho claro), a cor mais popular é o branco, que está em 72,9% das bandeiras nacionais. Mas se colocarmos as cores semelhantes no grupão chamado “vermelho”, aí é ele que leva o primeiro lugar, presente em 77,1% das bandeiras. Ele é seguido pelo grupão “azul”, que ocupa 53,13% das bandeiras, e pelo amarelo, em 46,3% delas.

O combo mais popular, não à toa, é o branco, vermelho e azul – que aparece nas bandeiras da França, Rússia, Chile, Holanda, entre outros. Já a cor menos popular é o roxo, que só aparece discretamente nas bandeiras de Dominica e Nicarágua, ambos países da América Central. A bandeira de Dominica abriga uma águia roxa no centro, enquanto Nicarágua tem um arco-íris – que, naturalmente, também tem roxo.