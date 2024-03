Por que livros expostos ao Sol desbotam em todas as cores, menos o azul?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Senta que lá vem história física de ensino médio.

O Sol emite luz de todas as cores. Cada cor é uma onda eletromagnética de um certo comprimento. A onda mais longa e menos energética é o vermelho, a onda mais curta e energética é o violeta, e todas as outras cores estão em algum ponto intermediário ao longo desse gradiente.

Uma gráfica usa três cores primárias para imprimir qualquer coisa: ciano, magenta e amarelo (além do preto, é claro). O ciano é a cor comumente chamada de turquesa ou verde-água. O magenta, por sua vez, é mais conhecido como fúcsia ou rosa-choque.

Distribuindo essas cores primárias da indústria gráfica ao longo desse degradê – o chamado sistema CMYK –, você descobre que o magenta é a cor de menor energia, porque está mais perto da ponta vermelha do espectro. O amarelo é intermediário, e o ciano tem as ondas de energia mais alta.

O problema é o seguinte: coisas de papel não têm luz própria. Eles apenas refletem a luz solar ou artificial que incide sobre elas. Sendo assim, a tinta magenta precisa refletir apenas ondas avermelhadas preguiçosas em direção aos nossos olhos, e absorver todo o resto do espectro (justamente as cores que ficam para os lados do violeta, mais energéticas).

Quando o pigmento absorve radiação de alta energia, suas moléculas acabam se quebrando, e ele vai perdendo a cor. Por outro lado, a tinta ciano só precisa absorver as cores da parte mais preguiçosa do espectro, enquanto reflete as ondas azuladas, que têm mais energia. Essas ondas são menos danosas e não danificam tanto o pigmento.

É por isso que, em bancas de jornal e sebos, os materiais expostos ao sol perdem primeiro os tons vermelhos, depois os amarelos e só então os azuis.

Pergunta de Luisa Costa, repórter da revista Você RH.