Qual é foi o maior tempo que uma pessoa já passou andando?

Seis dias, 10 h e 58 min pelo belga Georges Holtyzer. Ele percorreu 673 km. As únicas pausas, dois minutos de 4 h em 4 h, eram para ir ao banheiro e trocar de tênis quando o par já estava destruído.

Holtyzer ficará para sempre com o título, porque essa categoria não existe mais no Guinness. Hoje, o troféu vai para maior distância em 24 h (o recordista atual é o americano Jesse Castenda, que fez 229 km).

O maior trajeto percorrido, por sua vez, foi de 30,6 mil km entre a Terra do Fogo (Argentina e Chile) e o Alasca (EUA), entre 1977 e 1983, pelo britânico George Meegan. Mas ele fez pausas, claro.

E que pausas: no caminho, Meegan se casou com sua noiva, teve dois filhos, foi esfaqueado e baleado em uma área remota do Panamá e visitou o presidente dos EUA na época, Jimmy Carter (o rolê épico lhe rendeu um bocado de fama). Ele precisou de 13 calçados para terminar o trajeto, e escreveu um manuscrito de 600 mil palavras.

Com pés descalços, o recorde são 3.019 km pelo holandês Antonius Nootenboom. Ele levantou 85 mil dólares australianos para caridade. Já a maior distância percorrida com as mãos, plantando bananeira, foram os 1.400 km do austríaco Johann Hurlinger (ele fazia “só” 10 h por dia).

Há dezenas de recordes diferentes na seara das caminhadas, alguns deles absurdos. Por exemplo: a maior distância percorrida apoiado nos nós dos dedos dos pés foi de 80 m, pelo finlandês Reda Oulmane. Não entendeu o que quisemos dizer com isso? Segue o vídeo:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/RZvuuvhDG4Y?si=nRoQMtGkkL8MqJuL” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>