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Cultura

Qual filme demorou mais tempo para ser produzido?

O campeão dos atrasados levou quase meio século para estrear – e só saiu graças à Netflix.

Por Rafael Battaglia 18 nov 2022, 10h10 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto de uma pessoa segurando uma claquete em frente à cortinas vermelhas, típicas de teatros e cinemas.
 (Mallika Wiriyathitipirn/EyeEm/Getty Images)
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O Outro Lado do Vento, filme experimental com ares autobiográficos de Orson Welles (Cidadão Kane), que levou 48 anos para ficar pronto. 

Não foi um projeto ininterrupto, claro. Welles começou em 1970 e achou que as filmagens durariam apenas dois meses. Mas a realidade foi bem diferente da estimativa: ele seguiu gravando cenas aqui e ali, com grandes intervalos, até 1976. 

O principal motivo para a demora foi a falta de grana. O diretor levou um tempão para encontrar financiadores (àquela altura, ele já não tinha boas relações com os grandes estúdios de Hollywood). Em 1976, a obra foi engavetada de vez, e Welles morreu em 1985 sem conseguir terminá-la.

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Por décadas, os rolos permaneceram guardados, ainda que não faltassem propostas para restaurar e lançar o filme. Mas nenhuma conseguia agradar a todas as pessoas que reclamavam pela “guarda” da obra. Entre elas estava Beatrice Welles, filha de Orson (e que herdou a maior parte da obra do pai), e a croata Oja Kodar, artista que colaborou em O Outro Lado do Vento.

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Havia também um terceiro envolvido: Mehdi Bushehri, cunhado do xá do Irã e um dos raros financiadores do projeto de Welles. A parceria acabou em 1979: a grana sumiu depois que a Revolução Iraniana tirou o seu parente monarca do poder. Bushehri, entretanto, continuou reivindicando direitos sobre a produção. 

O filme só saiu graças à Netflix. Em 2017, a empresa anunciou que bancaria o projeto (em troca dos direitos de distribuição) e atenderia às demandas das partes envolvidas (Beatrice, Kodar e Bushehri). 

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A partir daí, uma equipe de pessoas envolvidas nas filmagens de O Outro Lado do Vento começou a trabalhar em uma versão final do longa. A plataforma produziu também o documentário Serei Amado Quando Morrer, sobre os bastidores do filme póstumo de Welles.

Ele acabou estreando no Festival de Veneza em 2018 e está disponível na plataforma de streaming. Mais de mil rolos foram restaurados e digitalizados – um processo que levou 3 mil horas. A edição se baseou em anotações e fragmentos de roteiro deixados por Welles.

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Uma coincidência: em 2018, estreou também O Homem que Matou Dom Quixote, filme que o diretor Terry Gilliam levou quase 20 anos para terminar. Ao todo, foram oito tentativas para finalizar o longa, que sofreu com problemas financeiros, afastamento de atores e até uma inundação que destruiu parte do equipamento. 

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Outros filmes “intermináveis”

-As gravações de De Olhos Bem Fechados (1999), de Stanley Kubrick, duraram 400 dias. Um recorde: essa parte da produção costuma durar 106 dias, em média. 

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-O drama Boyhood (2014) levou 12 anos para ficar pronto. O diretor Richard Linklater filmou pouco a pouco para acompanhar o envelhecimento real do elenco.

-A animação O Cavaleiro das Arábias começou a ser feita em 1964, mas só foi concluída nos anos 1990 (o filme passou por problemas financeiros, teve dificuldade em conseguir distribuidores e o roteiro foi reescrito diversas vezes). Duas versões saíram nos cinemas (uma da Warner Bros, em 1993, e outra da produtora Miramax, em 1995). Ambas fracassaram nas bilheterias.

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