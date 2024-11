Qual seria o gosto da carne de dinossauro?

Se você não é vegetariano, a resposta é que você já sabe, porque come carne de dinossauro com frequência (e os ovos não fecundados também). As galinhas, assim como todas as aves, são um grupo de dinossauros de pequeno porte que conseguiram sobreviver à extinção do final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos.

Tudo bem que um T-Rex não teria o mesmo gostinho de frango à milanesa do seu almoço de domingo, mas isso se dá por conta das diferentes alimentações desses animais. Se você comesse um dinossaurão, lá do Mesozoico, que se alimentasse de ração, grãos, insetos e minhocas como as galinhas atuais, é provável que o gosto fosse bem parecido com o de uma sobrecoxa.

Por outro lado, um animal carnívoro que comesse peixes teria carne mais parecida com a de uma gaivota ou garça. A alimentação e o habitat de um animal influenciam um bocado seu sabor – basta pensar na diferença entre os sabores de peixes de rio e peixes de água salgada.

Continua após a publicidade

Fonte: paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, professor do Instituto de Geociências (IAG) da USP e autor do livro Novo guia completo dos dinossauros do Brasil.

Pergunta de Manuela Mourão, repórter da Super.