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Sociedade

Quantas bases militares os Estados Unidos têm fora de seu território?

Essa informação não é pública. Mas o professor David Vine, referência no tema, fez um levantamento das bases conhecidas

Por Maria Clara Rossini 17 nov 2021, 15h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Base militar dos EUA em Pearl Harbor.
 (Allan Baxter/Getty Images)
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Quantas bases militares os Estados Unidos têm fora de seu território? Priorizar nos meus resultados Google

É difícil cravar o número real. A primeira razão é que existem bases militares americanas sigilosas. Não se sabe quantas são, e nem onde elas estão localizadas. E mesmo as bases conhecidas publicamente sofrem mudanças constantes – muitas são ativadas e desativadas de acordo com o interesse no momento. Um exemplo óbvio recente foi a desativação das bases americanas no Afeganistão, em julho deste ano. Por outro lado, os EUA têm planos de construir uma nova instalação na Lituânia, para ampliar sua presença no Leste Europeu.

O que existem são aproximações. O professor de antropologia política David Vine, referência no assunto, estuda bases americanas fora do país e produziu uma lista com as instalações militares ativas, de 1776 a 2021. O levantamento mais recente apresenta 742 bases americanas fora dos Estados Unidos, o que inclui instalações terrestres e marítimas. A lista também apresenta outras 53 bases não confirmadas.

A maioria delas é resquício da Segunda Guerra Mundial. Das 742 bases americanas, 118 estão na Alemanha. Outras 119 estão no Japão, e 44 ficam na Itália. As bases americanas estão espalhadas por cerca de 80 países e territórios. Confira o mapa abaixo.

Mapa com a distribuição de bases militares dos EUA pelo mundo. São 3 categorias, separadas por cores: azul - entre 1 e 2 bases pequenas; amarelo - de 1 a 24 bases e laranja - 25 bases ou mais.
(Natalia Sayuri Lara/Maria Clara Rossini/Superinteressante)

Os Estados Unidos concentram de 75% a 85% das bases militares estrangeiras no mundo. O segundo lugar vai para o Reino Unido, que tem cerca de 145 bases fora do território. A Rússia tem entre 12 e 36 bases. A China, oito.

Siga

Fontes: André Roberto Martin, professor de Geopolítica da USP; Overseas Base Realignment and Closure Coalition; Lists of U.S. Military Bases Abroad, 1776-2021; Livro The United States of War: A Global History of America’s Endless Conflicts, from Columbus to the Islamic State

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TAGS:
Estados Unidos
Militar
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