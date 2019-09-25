Quanto tempo demora para um copo d’água sair em forma de xixi?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Cerca de 45 minutos. Esse tempo varia de acordo com o tamanho da bexiga e o grau de hidratação do apertado em questão.

O líquido que bebemos e ingerimos com os alimentos é absorvido pelo intestino e cai na corrente sanguínea. O trabalho dos rins é filtrar o sangue, produzindo a urina. Os rins filtram pouco mais de 100 ml de sangue por minuto. Se houver água de sobra, o rim tira mais água de circulação, você fica apertado mais rápido e o líquido sai mais diluído. Já se você não bebe muita água, a urina obviamente fica mais concentrada e menos frequente. O ideal, claro, é manter o xixi clarinho – mas não precisa virar o doido da hidratação e andar com uma garrafa de 2 litros por aí. Beba consciente (rs).

Fonte: Karina Thieme, professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP