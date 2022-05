Quantos aviões comerciais estão no céu neste exato momento?

No dia 12 de maio de 2022, às 11h17, eram 8.055, segundo a FlightAware, plataforma de rastreamento de voo.

Essa estimativa é feita por meio do ADS-B (“transmissão automática de vigilância dependente”), sistema baseado em GPS (e que atualiza a cada segundo): receptores da aeronave captam sinais de rádio via satélite; o ADS-B usa esses dados para calcular a posição, velocidade e altitude do avião.

As informações aparecem para qualquer um que tenha um receptor ADS-B (a FlightAware mostra a posição de aeronaves em tempo real na internet). Aeronaves militares e particulares podem evitar que elas sejam divulgadas. As comerciais não.

Os números de hoje, vale notar, são menores que os de alguns anos atrás: em 2019, o ano com mais tráfego aéreo, a resposta seria 10 mil voos. O motivo, claro, é a pandemia. Em 2019, 4,5 bilhões de passageiros estiveram em 42 milhões de voos comerciais – 115 mil voos por dia. Já em 2020, com a Covid, o número despencou 60%: foi para 1,8 bilhão de passageiros, 65,7 mil voos diários. Com a crise do coronavírus, o setor aéreo acumulou um prejuízo de US$ 200 bilhões.

Pergunta de João Eduardo Arantes Leão, Rio Verde, Goiás

