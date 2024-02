Quatro graus de separação entre Portela e Cortella

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Portela

A escola de samba fundada em 1923 foi casa de lendas como Candeia, Zé Ketti e Paulinho da Viola, e é a maior campeã do carnaval carioca, com 22 títulos. Walt Disney visitou a escola em 1941, e o sambista Paulo da Portela o inspirou a criar…

Zé Carioca

O papagaio que encarna os clichês cariocas foi um dos personagens estrangeiros que motivou a fundação da CETPA, uma cooperativa de quadrinistas gaúchos que defendia as HQs nacionais. A ideia da CETPA foi apoiada e financiada por…

João Goulart

Presidente entre 1961 e 1964, quando foi deposto pelos militares. Nacionalizar as HQs era parte de suas reformas, que incluíam adotar nas escolas o método de alfabetização de…

Paulo Freire

Pedagogo recifense, autor do terceiro livro mais citado do mundo nas ciências sociais: Pedagogia do Oprimido. Um de seus últimos trabalhos foi orientar, na PUC de São Paulo, o doutorado de…

Mário Sérgio Cortella

Filósofo pop e best seller nacional que, aos 19 anos, quase seguiu a carreira de monge. Seu orientador, Paulo Freire, foi homenageado em 2020 pelo desfile da Águia de Ouro, que rendeu à escola seu 1o título em São Paulo. Faltam só 21 para se igualar à Portela.

