Quem inventou a ampulheta, e qual é a maior já feita? 

A maior ampulheta já feita fica suspensa no teto do Museu da Areia de Nima, na cidade de Oda, no Japão, e vem medindo o tempo desde 1° de janeiro de 1991.

Ela tem 5,2 metros de altura, seus bulbos têm 1 metro de largura e a areia – 1 tonelada, ao todo – demora um ano para fluir completamente de uma extremidade à outra. São 629,1 bilhões de grãos, com 0,11 milímetro cada um em média, passando por um duto de apenas 0,87 mm de largura.

O museu está instalado em um complexo de seis prédios piramidais envidraçados – a ampulheta fica pendurada no teto da pirâmide mais alta.

Quanto a invenção: não há registros, e o mais provável que a ampulheta tenha derivado de outro tipo de relógio, ainda mais antigo: a clepsidra, que usa água em vez de areia.

Já há registro de clepsidras no Egito e na Babilônia por volta de 1500 a.C., e a mais antiga evidência clara de uma ampulheta como a conhecemos vem de um afresco pintado na Itália em 1388 d.C. Elas se tornaram particularmente prevalentes durante as Grandes Navegações, porque são imunes ao movimento oscilante dos barcos.

Fonte: Guinness World Records; Seiko Museum Ginza.

Pergunta de @rodrigo_ols, via Instagram.