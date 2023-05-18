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História

Quem inventou os óculos escuros?

Conheça a saga desses acessórios, dos modelos do século 12 aos que protegem contra a radiação solar.

Por Alexandre Carvalho 18 Maio 2023, 11h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Juízes chineses ilustrados com óculos escuros.
 (Luisa Fantinel/Superinteressante)
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Os primeiros óculos escuros surgiram na China do século 12, e não pareciam nada com os estilosos Ray-Ban modelo aviador que Tom Cruise usa em Top Gun. As molduras primitivas, sem hastes, amparavam placas escurecidas, de quartzo defumado. E eram artigos para gente rica (assim como os Ray-Ban de hoje não são para qualquer bolso).

Além de proporcionar alívio nos dias de muita luz solar, esses óculos da época já tinham outra função: esconder as emoções. Eram usados pelos juízes chineses, que, graças às lentes escurecidas, conseguiam que os acusados de um crime não percebessem as expressões daqueles que os julgavam. Esses óculos chegariam à Europa, mais especificamente via Itália, no século 15.

Já em 1752, James Ayscough, um inventor inglês de instrumentos científicos, criou lentes coloridas. Ele acreditava que o vidro branco dos óculos convencionais gerava um brilho que danificava os olhos. Achava que as tonalidades verde e azul seriam melhores para a vista. Ainda que não houvesse nenhuma evidência disso, os modelos que ele criou, com hastes paralelas dobradiças, permitindo fixar o objeto atrás das orelhas, representaram um avanço na direção dos óculos que temos hoje.

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Mas os tipos modernos se popularizariam mesmo só nas primeiras décadas do século 20, quando as estrelas de Hollywood começaram a usá-los para proteger os olhos das luzes brilhantes dos estúdios. De olho no potencial comercial desse glamour, em 1929, o empreendedor americano Sam Foster criou uma empresa só para fabricar e vender óculos escuros. Foi sofisticando o design das peças e conseguiu que seus modelos conquistassem a preferência das celebridades e, por consequência, o mercado americano. 

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Outro avanço veio na década de 1930, quando a Força Aérea americana encomendou à fabricante Bausch & Lomb óculos eficazes para proteger os pilotos do brilho na altitude. Os físicos e oftalmologistas da empresa aperfeiçoaram uma tonalidade verde-escura especial, que absorvia a luz na faixa amarela do espectro. Tom Cruise agradece.

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Mas e a proteção contra a radiação solar? Essa evolução veio em 1936, quando surgiram os filtros para raios UV, inventados por Edwin H. Land, fundador da Polaroid. A partir de então, os óculos escuros, além de permitir poker face, dar um alívio contra a luminosidade e deixar as pessoas mais charmosas, tornou-se também uma peça importante para a saúde dos olhos. 

Fonte: glasseshistory.com

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Óculos
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