Se Brasil e Portugal entrassem em guerra, de que lado os EUA ficariam?

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Portugal faz parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar de 30 países. O Brasil é aliado dos Estados Unidos no Tiar (Tratado Interamericano de Assistência Recíproca), criado após a 2ª Guerra para barrar a influência soviética especificamente na América Latina.

Dito isso, o fato é que os EUA provavelmente apoiariam Portugal, já que o Tiar tem pouca relevância, e a Otan fortaleceu seus laços com a invasão da Rússia na Ucrânia.

Há um precedente, inclusive: a Guerra das Malvinas (1982).

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Na época, a Argentina, signatária do tratado das Américas, reclamou o apoio dos americanos em seu conflito contra o Reino Unido, pela posse das Ilhas Malvinas/Falklands.

O governo de Ronald Reagan viu que a neutralidade era impossível e se colocou ao lado dos britânicos, seus parceiros de Otan. Forneceu dados de satélite e mísseis Sidewinder.

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Bastaram dois meses para a Argentina se render.

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Pergunta de @ricardocirioli, via Instagram