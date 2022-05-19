Se Brasil e Portugal entrassem em guerra, de que lado os EUA ficariam?
Dependeria da aliança que os EUA consideram mais importante, Otan (da qual Portugal faz parte) ou Tiar, uma específica para a América Latina.
Portugal faz parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar de 30 países. O Brasil é aliado dos Estados Unidos no Tiar (Tratado Interamericano de Assistência Recíproca), criado após a 2ª Guerra para barrar a influência soviética especificamente na América Latina.
Dito isso, o fato é que os EUA provavelmente apoiariam Portugal, já que o Tiar tem pouca relevância, e a Otan fortaleceu seus laços com a invasão da Rússia na Ucrânia.
Há um precedente, inclusive: a Guerra das Malvinas (1982).
Na época, a Argentina, signatária do tratado das Américas, reclamou o apoio dos americanos em seu conflito contra o Reino Unido, pela posse das Ilhas Malvinas/Falklands.
O governo de Ronald Reagan viu que a neutralidade era impossível e se colocou ao lado dos britânicos, seus parceiros de Otan. Forneceu dados de satélite e mísseis Sidewinder.
Bastaram dois meses para a Argentina se render.
Pergunta de @ricardocirioli, via Instagram