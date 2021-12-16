Se o oxigênio é importante para o corpo, por que precisamos de antioxidantes?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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O oxigênio que respiramos serve para queimar de maneira controlada o açúcar que ingerimos. Essa é uma reação química exotérmica, ou seja: ela emite um excedente de energia, e essa é a energia usada para manter nosso corpo funcionando. Toda combustão (seja de açúcar no interior das células, seja madeira queimando na fogueira) nada mais é do que uma oxidação acelerada, que libera energia.

A evolução “aprendeu” a usar a oxidação da glicose a nosso favor, mas isso é exceção: muitos outros componentes do nosso corpo também oxidam como uma bicicleta enferrujada, e isso é desvantajoso para nós. Daí a importância dos antioxidantes.

Pergunta de @diego.zanchetta, via Instagram