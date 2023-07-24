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Ciência

Todas as estrelas que vemos a olho nu estão na Via Láctea?

Sim. Mas você consegue ver a galáxia de Andrômeda, a mais próxima de nós, sem nenhum auxílio.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2023, 12h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Céu estrelado, à noite.
 (gtlv/Getty Images)
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Todas as estrelas que vemos a olho nu estão na Via Láctea? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. A Via Láctea tem 105,7 mil anos-luz de diâmetro, e a galáxia espiral mais próxima de nós, Andrômeda, está a  2,54 milhões de anos-luz. É uma diferença de ordens de grandeza: se a Via Láctea fosse a Região Metropolitana de São Paulo – uma mancha urbana com uns 60 km –, Andrômeda estaria à distância de Salvador, a 1.400 km.

Há algumas exceções: se ocorresse a implosão de uma estrela gigante em Andrômeda (um fenômeno chamado supernova), ela talvez fosse visível a olho nu. O que dá uma noção do poder desses cataclismas: seria como ver, da capital paulista, uma casa explodir na Bahia.

Há uma questão filosófica aqui: é possível ver Andrômeda como um todo da Terra, a olho nu, em uma noite de céu limpo, sem poluição luminosa de uma cidade. E o brilho de uma galáxia é o brilho combinado das estrelas e demais astros que a compõem, de modo que, embora não seja possível discernir sóis individuais, nós estamos sim olhando para eles em um sentido mais amplo da palavra “olhar”.

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As estrelas de Andrômeda, evidentemente, não tem nada de muito diferente das nossas. O Universo, em larga escala, é basicamente homogêneo. Telescópios como o Hubble tem resolução suficiente para fotografar o interior de galáxias próximas, e já fizeram cliques do “interior” de Andrômeda. Olha só:

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Imagem do telescópio Hubble que mostra estrelas na galáxia de Andrômeda
(Hubble, ESA/Divulgação)
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Pergunta de Téu Borella, via e-mail.

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TAGS:
Astronomia
Estrelas
GALÁXIA
TELESCÓPIO
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