Todas as estrelas que vemos a olho nu estão na Via Láctea?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Sim. A Via Láctea tem 105,7 mil anos-luz de diâmetro, e a galáxia espiral mais próxima de nós, Andrômeda, está a 2,54 milhões de anos-luz. É uma diferença de ordens de grandeza: se a Via Láctea fosse a Região Metropolitana de São Paulo – uma mancha urbana com uns 60 km –, Andrômeda estaria à distância de Salvador, a 1.400 km.

Há algumas exceções: se ocorresse a implosão de uma estrela gigante em Andrômeda (um fenômeno chamado supernova), ela talvez fosse visível a olho nu. O que dá uma noção do poder desses cataclismas: seria como ver, da capital paulista, uma casa explodir na Bahia.

Há uma questão filosófica aqui: é possível ver Andrômeda como um todo da Terra, a olho nu, em uma noite de céu limpo, sem poluição luminosa de uma cidade. E o brilho de uma galáxia é o brilho combinado das estrelas e demais astros que a compõem, de modo que, embora não seja possível discernir sóis individuais, nós estamos sim olhando para eles em um sentido mais amplo da palavra “olhar”.

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As estrelas de Andrômeda, evidentemente, não tem nada de muito diferente das nossas. O Universo, em larga escala, é basicamente homogêneo. Telescópios como o Hubble tem resolução suficiente para fotografar o interior de galáxias próximas, e já fizeram cliques do “interior” de Andrômeda. Olha só:

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Pergunta de Téu Borella, via e-mail.