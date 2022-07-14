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Ciência

Um cavalo de potência significa mesmo a força de um cavalo de verdade?

Não, mas a explicação é simples. Confira.

Por Rafael Battaglia 14 jul 2022, 14h13
Um cavalo andando por um campo.
 (carlosalvarez/Getty Images)
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Um cavalo de potência significa mesmo a força de um cavalo de verdade? Priorizar nos meus resultados Google

Um equino tem força suficiente para chegar a até 15 cavalos de potência (CV) – humanos, em comparação, alcançam 1 CV (1,2 CV, para o caso de ciclistas profissionais no auge de uma competição). A unidade de medida foi criada pelo matemático e engenheiro britânico James Watt, no século 18.

Teria Watt cometido um erro grosseiro de cálculo? Não foi bem assim.

Para convencer as pessoas a comprar sua invenção, uma versão aprimorada do motor a vapor, Watt comparou a potência da máquina a algo que todos conheciam: cavalos. Ele, então, calculou a quantidade de trabalho que o animal conseguia fazer ao longo de um dia (potência, afinal, é a razão entre energia e um intervalo de tempo). Nesse período, o animal conseguia puxar 68 quilos (150 libras) de um buraco com 67 metros (220 pés) de profundidade. 

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Com essa informação em mãos, Watt determinou que o seu motor tinha 10 CV – a potência que dez cavalos poderiam oferecer em um dia de trabalho (ainda que o pico de potência de cada cavalo seja bem maior – os tais 15 CV).

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Bom, entre cuidar de dez equinos e adquirir a máquina, as pessoas ficaram com a segunda opção. Eis a Revolução Industrial.

Pergunta de Artur Coimbra, Rio de Janeiro

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Fonte: Energy Education (Universidade de Calgary)

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TAGS:
Ciência
energia
física
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