São Paulo em manutenção: intervenções artísticas reformam e embelezam a cidade

São Paulo está em manutenção para os idealizadores do projeto Serviços Gerais: o artista plástico Rodrigo Machado e os cineastas Filipe Machado e Gustavo McNair. Juntos, os três amigos fazem intervenções urbanas artísticas na capital paulistana: são pequenos consertos, arrumações e reformas. Ou, como contou Rodrigo, “cirurgias bem localizadas na cidade”.

O trio iniciou o projeto em 2011. Desde então, já consertou grades de proteção, lixeiras de ponto de ônibus, desentortou placas, colocou pastilhas no calçadão do Viaduto Santa Ifigênia e limpou o sino localizado no bairro da Lapa.

Todas as performances realizadas por Rodrigo são gravadas por Filipe e Gustavo e se transformam em vídeos que mais parecem exibidos em tempo real na página do YouTube, o Trinca SP*, como também no Tumblr* e no Facebook*. Longos e sem trilha sonora, mostram a intervenção do começo ao fim, sem cortes. “Optamos por fazer registros mais próximos da realidade”, conta Rodrigo.

O que os três artistas querem é provocar um novo olhar, criar um novo paradigma na relação das pessoas com a cidade. “Os paulistanos têm uma rotina difícil, pesada em São Paulo. Trabalham muitas horas e não reparam no espaço urbano. É absurdo, mas ainda tem muita gente que joga lixo na rua, que maltrata a cidade”, destaca o artista plástico. “Queremos que as pessoas se relacionem com esse espaço de uma maneira diferente. Temos que mudar algumas coisas para que nossa qualidade de vida melhore”.

Até os vídeos longos são uma provocação do trio. “Queremos causar desconforto, mesmo! De certa forma, isso faz com que nossa ideia não se torne viral já que não é muito fácil de assimilar. É uma proposta mais crítica, mais política do que simplesmente um vídeo bacana de alguém que está feliz consertando a cidade”.

Em uma das intervenções, por exemplo, Rodrigo consertou balanço em uma praça. A ação demorou entre 10 e 15 minutos e aparece inteira no vídeo. “Não faz sentido editarmos a gravação em apenas um minuto e meio. Deixamos o vídeo na íntegra para mostrar que existe um trabalho que leva tempo, que tem uma maneira certa de fazer, que esse cuidado com a cidade exige que você pare o que está fazendo para se dedicar”, explica.

As áreas mais centrais da cidade são as preferidas do Serviços Gerais. Há até um mapa* com todos os locais da cidade onde o grupo já fez reformas. “Às vezes, pegamos o carro, paramos em algum bairro e vamos caminhando. Não é preciso andar muito para achar algo que precisa ser consertado”. Trabalho – para eles e para cada paulistano em busca de uma cidade melhor – é o que não falta. Então, que tal arregaçar as mangas?

E se você não mora em São Paulo, que tal se inspirar na iniciativa de Rodrigo, Filipe e Gustavo e deixar sua cidade ou bairro mais bonitos? Mãos à obra!

