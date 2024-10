Você escreve, programa, pinta, filma? Venha contar sua história no StoryHack ‪#‎AçãoPelaÁgua‬, em SP

Apesar do problema com a crise hídrica ser a principal notícia em todos os meios de comunicação da capital paulista, ainda há muitas dúvidas e desinformação. O que se sabe realmente é que o morador de São Paulo pode ficar sem água a qualquer momento ou enfrentar um sério racionamento nos próximos meses, já que os principais mananciais que abastecem a maior cidade do país estão com níveis baixíssimos.

Mas o que fazer? Como ajudar? Quais são as principais estratégias para garantir a segurança hídrica da região? Para auxiliar a população a entender melhor a questão e participar deste momento tão difícil, a Casa da Ação* vai promover o StoryHack #AçãoPelaÁgua, o primeiro hackathon de contação de histórias a ser realizado no Brasil.

Originalmente, o termo “hackton”, do inglês, denomina um evento que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de softwares para uma maratona de programa��ão. O objetivo é criar um aplicativo para um fim específico ou projetos livres.

Já o storyhack tem como finalidade a construção de narrativas coletivas, em diversos formatos (vídeos, textos, infográficos, plataformas digitais, música ou o que mais aparecer). E no caso do evento em São Paulo, estas histórias deverão ter como foco principal a crise da água para criar com muito talento e inovação uma narrativa sobre a catástrofe da água na capital.

O StoryHack #AçãoPelaÁgua acontecerá durante um final de semana inteiro, entre 28/02 e 01/03, na Casa da Ação, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Podem participar designers, programadores, jornalistas, escritores, blogueiros, fotógrafos, infografistas, videomakers, filmmakers e qualquer bom “contador de histórias”. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do evento.

Os participantes serão selecionados e irão ser divididos em equipes. Especialistas e ativistas no tema “água” trarão informação técnica sobre a crise. Haverá ainda um grupo de mentores, que acompanhará os trabalhos, dando sugestões, ajudando a alinhavar ideias e estimulando a criatividade.

O resultado do esforço coletivo de criação ficará disponível para ser utilizado ou adaptado por quem quiser e servirá para estimular outras ações para enfrentar a crise da água.

A Casa da Ação é um espaço de encontro para o desenvolvimento de soluções criativas para desafios sociais. Para o StoryHack #AçãoPelaÁgua, a entidade conta com o apoio de duas outras agências, que trabalham com economia criativa e transformação social, a ProjectHub e a Together.

Se você é criativo e gosta de contar histórias, não deixe de participar do StoryHack #AçãoPelaÁgua. A água é uma história de todos nós!

E se a sua cidade também está sofrendo com este ou outro problema, que afeta a comunidade, organize uma StoryHack e promova uma mudança social coletiva. Juntos, nos tornamos mais fortes e temos poder para fazer uma história diferente e melhor.

*Casa da Ação

