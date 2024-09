Concorra a três exemplares do livro “O Melhor da SUPER: 1987 – 2012”

Se você acompanha a SUPER, já sabe: completamos 25 anos em 2012. Você também já deve saber que uma das nossas maneiras de comemorar um quarto de século foi lançar o livro “O Melhor da Super: 1987 – 2012″. Nas 294 páginas, você pode encontrar 25 reportagens que marcaram a história da revista e que ajudam a explicar o mundo hoje. O livro está à venda nas bancas de todo o Brasil. Mas hoje você pode levar um para a casa sem gastar nada.

Einstein, Darwin, Bíblia, segredos, polêmicas, o Big Bang – e o fim dos tempos. Isso é só um pouco do que você encontra aqui, nas melhores reportagens dos 25 anos da SUPER. A viagem começa no espaço. Depois, vem o sonho secreto dos físicos: as viagens no tempo. E o tour continuacom escalas em sociedades secretas, mistérios da mente, enigmas do Universo. Tudo isso nas 300 páginas deste livro. E mais um pouco.

Para concorrer a um dos três exemplares do livro, participe deste desafio!

Continua após a publicidade

Como participar?

1 – Vá ao Facebook da Revista Superinteressante e encontre a pergunta em destaque!

2 – Depoi, volte aqui e preencha este formulário com a sua resposta para a pergunta.

Continua após a publicidade

3 – Participe quantas vezes quiser! Os autores das três respostas mais criativas ganharão os prêmios.

As inscrições podem ser feitas até a meia-noite de hoje, 11 de outubro de 2012. O resultado será divulgado na próxima terça-feira, 16 de outubro.

Ah, antes de se inscrever, leia o regulamento do concurso cultural. Boa sorte!