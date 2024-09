Participe de concurso cultural e concorra ao álbum de figurinhas do “God of War”

No início de junho, a Editora Abril lançou o livro ilustrado do God of War. Desde então, vários leitores da SUPER e fãs da série de jogos já procuraram a SUPER pelo Twitter e pelo Facebook para saber como comprar o álbum. Se você ainda não conseguiu o seu, aproveite esta chance.

Durante todo o fim de semana, vai rolar um concurso cultural especial no Twitter da SUPER. Para participar, é só seguir o @revistasuper e responder à seguinte pergunta: “Qual a sua maior arma para controlar o destino?”. Inclua a hashtag #SUPERGodOfWar e coloque a cabeça para funcionar. Ah, não se esqueça de ler o regulamento com atenção! Boa sorte.