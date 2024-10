8 alimentos que parecem vegetarianos, mas não são

De sentir-se mal com a digestão de carne até motivos filosóficos, são várias as causas que levam as pessoas a se tornarem vegetarianas. Outras vão mais a fundo e resolvem eliminar qualquer alimento de origem animal – incluindo ovos, leite e derivados e até mel.

Para eles, que têm uma dieta restritiva, ficar de olho em rótulos e composições químicas dos alimentos é algo fundamental. O problema é quando os rótulos não são tão claros assim, ou quando os fabricantes têm algum ingrediente secreto de origem animal.

Para não ser enganado por comidas supostamente veganas, mas que contêm componentes de origem animal, trazemos uma lista com alimentos em que você deve ficar de olho.

8) Maçãs

Continua após a publicidade

Sabe aquela maçã linda e brilhosa que você compra no sacolão ou no supermercado? Já sentiu que ela vem meio encerada? Pois vem mesmo. As maçãs produzem uma cera natural que retém a umidade da fruta. Depois de serem colhidas, elas são lavadas, e essa lavagem também remove a cera natural. Então, elas são cobertas com uma outra cera, que pode ser feita à base de carnaúba, candelilha ou de goma-laca. Esta última é um subproduto de uma resina fabricada por um besourinho que vive na região da Índia e da Tailândia. Quem não come mel de abelha também não vai querer comer uma resina feita por um besourinho, certo? Infelizmente, os distribuidores de maçãs não costumam ser específicos sobre o tipo de cera utilizado (muitas vezes, aliás, eles nem sabem qual cera o produtor usou). A melhor forma de se precaver, nesse caso, é comprar as maçãs diretamente de um produtor local, de quem você vai poder consumir o fruto antes dele ser encerado.

Atualização 19/12/2017: em nota enviada à SUPER, a Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM) informou que os plantadores brasileiros “não realizam a aplicação de qualquer tipo de cera, seja ela natural ou artificial, em qualquer estágio da produção, uma vez que essa camada protetora já é produzida naturalmente e em quantidade suficiente pela planta”. Portanto, a informação que a SUPER publicou sobre o uso de cera animal não se aplica às maçãs produzidas no Brasil – apenas às maçãs importadas.

7) Batatas fritas

Continua após a publicidade

Para ficarem macias por dentro e crocantes por fora, as batatinhas fritas – aquelas compradas congeladas no supermercado – passam por um complexo processo que envolve alguns químicos. Uma dessas substâncias pode ser gordura bovina. Antes de serem congeladas, as batatas são pré-fritas, algumas vezes, em banha (apesar de os fornecedores jurarem de pés juntos que só usam óleo vegetal). Para ter certeza de que as batatas que você consome são 100% vegan friendly, é melhor fazer uma pesquisa dos ingredientes – ou comprar as batatas in natura no sacolão, cortá-las e fritá-las em óleo quente.

6) Comidas vermelhas

Gelatinas, balas, pirulitos, balas de goma e até aquele suculento bolo red velvet podem conter traços de animal. Isso porque o corante de alimentos E120, também conhecido como carmim, ácido carmínico ou vermelho natural #4, é extraído do exoesqueleto da fêmea da cochonilha, um inseto. Esse corante, por não ser tóxico, também é usado em batons, roupas e até em cápsulas de remédios. Se uma embalagem trouxer a mensagem de que o produto é feito com “corantes naturais”, você já pode desconfiar que ele é feito das fêmeas dos besourinhos, já que os demais corantes vermelhos são feitos sinteticamente.

Continua após a publicidade

5) Sorvete

Mesmo quem é somente vegetariano – e não vegano – deve tomar cuidado com o sorvete que compra. Muitas receitas contêm um ácido derivado de gorduras animais conhecido como ácido caprílico ou ácido decanoico. Outro ingrediente que pode ter origem animal e ser usado em sorvetes é a gelatina, apesar de ser mais raro. Já banha é um ingrediente comum nas receitas. Por sorte, o mercado brasileiro começou a contar, de uns anos para cá, com os sorvetes de soja. Há também os sorbets, que têm base de água. E você sempre pode fazer o seu próprio sorvete em casa e não se preocupar com nada disso!

4) Açúcar branco

Continua após a publicidade

O processo de refino do açúcar de cana – o tipo, de longe, mais consumido no Brasil – inclui uma passagem do produto por um tipo de carvão que pode ser feito de ossos. Se, por um lado, não fica nenhum traço do tal carvão no açúcar em si, o fato é que o processo não é veggie friendly. Ou seja, é algo que deveria ser evitado por vegetarianos e veganos. Há um processo mais moderno para esse refino, então é bom entrar em contato com o SAC do fabricante e se informar sobre o processo pelo qual o açúcar passa. Como alternativa, há o açúcar de beterraba e também o mascavo, que não passam por esse refino.

3) Queijo

Apesar de ser uma boa fonte de proteínas e cálcio para os vegetarianos, é preciso ficar atento ao tipo de queijo ingerido, pois nem todos eles são totalmente vegetarianos. Alguns tipos, como o Grana Padano, Parmesão e Gorgonzola, são feitos com coalho, enzima que separa o soro da gordura. O problema é que esse coalho é retirado do estômago de novilhos abatidos. Por serem Denominação de Origem Controlada (DOC) e terem que obedecer a uma receita rígida, os queijos acima precisam levar esse ingrediente.

Continua após a publicidade

Pois bem. No mercado, existem outros queijos, muito parecidos com esses, mas que não seguem essas especificações. Portanto, eles não podem ser chamados de Gorgonzola, Grana ou Parmesão (porque eles não têm o certificado de qualidade). Assim, eles são queijos tipo gorgonzola, ou tipo grana padano, ou tipo parmesão. Esses queijos podem ser vegetarianos e levam uma levedura de origem vegetal, microbiana ou de fungos.

2) Bebidas alcoólicas

Vegetarianos e veganos que não dispensam um barzinho com os amigos devem ficar de olho! O processo de filtragem da cerveja pode ser feito com produtos que derivam das bexigas natatórias dos peixes, dos caranguejos ou com gelatina (derivada de tutano de boi). Esses produtos coletam as leveduras e clareiam a cerveja para que ela não fique meio leitosa. Normalmente, esses produtos não ficam na bebida, mas é o mesmo caso do açúcar, que tem um processo não vegano ou vegetariano.

Outra bebida que pode conter traços de animais é o vinho, pois os mesmos produtos citados anteriormente podem ser usados para remover os taninos. A boa notícia para os amantes do vinho é que, agora, a maioria dessas bebidas já não é mais produzida com esses derivados de animais.

1) Iogurte

Também fonte de proteínas, cálcio e probióticos para vegetarianos, os iogurtes merecem um pontinho de atenção. Como os queijos, eles podem ser feitos com gelatina de origem animal. Os vermelhos ou cor-de-rosa – como os de morango, por exemplo – podem levar o tal corante feito de cochonilha. Uma boa alternativa é fazer seu próprio iogurte em casa, que sai mais barato e você ainda controla a origem dos ingredientes que está usando.

Fonte: TopTenz