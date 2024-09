Retrospectiva 2013: 10 melhores memes do ano

Por Cid, do Não Salvo



Final de ano! Época de brigar com a família, fingir que gostou das meias que sua avó comprou e comer ate doer a barriga, vomitar na praia e depois comer mais (na verdade essa é uma experiência pessoal que aconteceu comigo no ano passado e espero que acontece com vc esse ano)… maaaas além de tds essas coisas divertidas (pular 7 ondas é constrangedor e difícil, e não divertido, ok?) temos a nossa clássica retrospectiva de maiores memes do ano!

– Ainnn Cid mas oq são memes!?? São tipos de carinha? Dizem que são. MASSSSSSsssssssssssssss além disso memes seriam fatos, fotos, vídeos, frases ou simplesmente ideias que se espalham pela internet aparentemente sem explicação. Geralmente identificamos o começo de um meme quando algo “viraliza” (se propaga pela rede espontaneamente) e passa a virar tema de piadas, montagens, remixes, mashups e todo tipo de conteúdo na internet. Ou seja, não é aquilo que mais BOMBOU de fato ou teve mais visitas, mas sim, o que mais oq mais se propagou de diversas maneiras pelas internetzzz..

Sendo assim, temos uma listinha bem interessante de memes 2013, em uma mistura do Brasil com o Egito tem que ter charme pra dançar bonito gringos que explodiram no mundo e obviamente não podiam ficar de fora da lista ;D

10. Cabras cantoras

Méeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…

Me diz, em que outro lugar cabras aleatórias inseridas em vídeos musicas fariam sucesso!? Só na internet mesmo!

O mais bizarro é que o vídeo original da cabra gritando feito gente que originou os remixes foi colocado no Youtube em 2008, mas só em 2012 que foi usado para um remix nesse estilo! E em 2013 foi que a parada bombou de vez!

Continua após a publicidade

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JOycmuinAoE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=zakGLqAfNM0?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_v5F2R8hqUE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QR8IDEDnCNA?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LEdqn-Gtg-s?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

9. Zeca Pagodinho Inconformado

A situação é no mínimo estranha…

Zeca Pagodinho, celebridade da musica popular, resolveu ajudar pessoas desabrigadas na enchente de Xerém. Até ai, tudo perfeito, tudo ótimo, a não ser pelo fato de ser o Zeca Pagodinho…um “herói” um tanto quanto inusitado.

Mas o meme ficou forte pra valer depois da resposta informada do cantor com a repórter da Globo News.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DJI0yJl3dA4?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Continua após a publicidade

…ao sair inconformado, o meme chegou com tudo.

Zeca preza pela honestidade…

Zeca sabe contar…

Continua após a publicidade

Zeca não curte gente perigosa…

8. TA SERTO

Eis uma frase usada na exaustão! Ta serto!

O meme surgiu como forma de ironizar erros gramaticais dos outros nas redes sociais

Continua após a publicidade

O mais interessante foi a bola de neve que esse meme criou.

1. A pessoa escrevia errado.

2. Alguém ironizava escrevendo “ta serto”

3. Alguém corrigia o “ta serto” dizendo que era “certo”

4. Outra pessoa dizia que a correção estava “serta”

E um looping infinito era formado!

7. Gente, qual a necessidade disso?

A imagem do já famoso cachorrinho do meme surgiu no Site dos Menes, e virou uma resposta pontual para coisas bizarras que as pessoas viam na internet. O Twitter ajudou a popularizar a frase e o Facebook a imagem no contexto, transformando o “Gente, qual a necessidade disso?” em um meme tão usado no BRBR

Gente que tira foto no espelho do motel e posta nas redes sociais: Qual é a necessidade disso? Continua após a publicidade — Mateus A. A. (@MateusAliano) October 30, 2013

Vi a performance da Miley Cyrus no VMA agora e me pergunto: gente, qual a necessidade disso? — Daniel Bovolento (@danielbovolento) August 26, 2013

“Marido de Scheila Carvalho transforma “Get Lucky” do Daft Punk em “Amor e Sorte” GENTE QUAL É A NECESSIDADE DISSO?????? — Mateus A. A. (@MateusAliano) October 21, 2013

6. What does the Fox Say?

O cachorro faz “au-au”, o gato faz “miau”, o passarinho faz “piu-piu”, a vaca faz “muuu”, mas qual é o barulho que a raposa faz? Parece vídeo novo da Galinha Pintadinha, mas essa dúvida cruel que acomete crianças de todas as idades na verdade foi transformada em clipe musical pelos irmãos noruegueses Bård e Vegard Ylvisåker (que assina suas produções simplesmente como “Ylvis”) e ganhou proporções mundiais através da internet, conquistando 14 milhões de visualizações em sua semana de lançamento e contabilizando atualmente mais de 100 milhões em apenas um mês no YouTube. Se você não faz ideia do que estou falando, toma: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D Um vídeo com tantos views obviamente vira um meme rapidamente, e as versões começaram a pipocar: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=MzETQCYW3GY?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D [youtube https://www.youtube.com/watch?v=mEFwkS9j2Zw?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D [youtube https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D Só por curiosidade, esse é o som que a raposa faz, ok? [youtube https://www.youtube.com/watch?v=zk1mAd77Hr4?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

5. NO CÉU TEM PÃO

Ahhhhhhh o Criança Esperança! Que programa mágico! Sempre com a presença do gênio Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgino Mufumbbo… também conhecido como Renato Aragão. O rei do extintor contou a história de uma criança, que antes de morrer de fome perguntou para sua mãe: “no céu tem pão?”. Triste, né? É….mas a internet não perdoa, e perceberam que ele já contou essa mesma historia umas 500 vezes!!! [youtube https://www.youtube.com/watch?v=rlSW5HTmGhg?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

4. Mas essa carne é FRIBOI?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tWXl2PLbg48?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D Impressionante como isso sempre acontece né? Você tá lá, comprando carne de boa, e o Tony Ramos aparece DO NADA, pra se meter na carne que vc esta comprando!! Tony Ramos, tu paga minhas contas por acaso!? hein!? Tá se metendo por que!? Após 2013, falou em carne na internet, terá alguém falando da Friboi.

do que adianta ter peito e bunda se a carne não é friboi — (@RecitandoJovens) July 16, 2013

Já pensou o Tony Ramos aparece no seu churrasco, pergunta se a carne é Friboi, tu diz “Não” ele saca uma arma e mata todo mundo e corre — Erik Gustavo (@erikgustavo) July 16, 2013

3. Ta no Face. To.

O Facebook foi um grande formador dos memes BRBR em 2013. Mas nenhuma conversa foi mais repercutida que Rhayane Rodrigues e seu amigo do colégio Brisolo.

Complicado quando a comunicação não funciona…

Tá difícil de entender

To

2. REI DO CAMAROTE

estrelando o empresário Alexander de Almeida em um guia ligeiramente constrangedor da mais elevada ostentação. Com requisitos como roupas de marca, carros caríssimos, camarotes exclusivos em baladas, bebidas chamativas e presença de celebridades, o rapaz aponta para os maiores ícones de status – ou como ele mesmo diz, “statis” – nas noitadas dessa galera!

Este tipo de reportagem na imprensa mostrando ricaços em suas gastanças impressionantes nem chega a ser uma grande novidade, mas a lista de recomendações do bon vivant extrapolou um pouco os limites do bom senso e acabou resultando num vídeo involuntariamente cômico, e que imediatamente obteve grande repercussão nas redes sociais.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=atQvZ-nq0Go?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Entre textos inconformados com a ostentação descarada em um país tão cheio de desigualdades sociais, outros artigos inacreditáveis que ainda se deram ao trabalho de sair em defesa do milionário e o seu direito sagrado de torrar o próprio dinheiro como bem entender, suspeitas de que a matéria pudesse ser uma fraude, talvez até uma ação de publicidade (o que não se confirmou), além de milhares de piadinhas, montagens, sátiras e etc, transformaram o viral instantâneo em meme e assunto do momento.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-kFUSv6dreE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=dNVb7f2g5VI?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gmqwx4ywNCY?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=3dOPx5nTdu4?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

1. HARLEM SHAKE

O “Harlem Shake” é uma dança originária de – TCHARAM! – Harlem, bairro de Manhattan na cidade de Nova Iorque, conhecido por ser um grande centro cultural e comercial dos afro-americanos. Em 1981, se popularizou por lá um estilo de dança de rua bem descontraído (quase desengonçado), com foco nos movimentos do tronco e membros superiores, inspirado numa dança oriunda da Etiópia. Em maio de 2012, o DJ americano Baauer lançou uma música com o mesmo nome, e inclusive com o comando vocal para que todos executem a dança – “Do the Harlem Shake!”

Em fevereiro deste ano a “descoreografia” finalmente ganhou o mundo após este vídeo do canal de Filth Frank cair na internet, com personagens aleatórios dançando a trilha de Baauer numa cena de puro nonsense. Mas na verdade o meme teve seu início quando um grupo de skatistas entediados gravaram em uma tarde chuvosa e subiram em seu canal The Sunny Coast Skate o primeiro vídeo no formato que viria a se popularizar, com um corte dramático simultâneo à virada da música:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=384IUU43bfQ?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Em pouco tempo, empresas ligadas à internet como o College Humor, BuzzFeed, Vimeo, Facebook e Wieden+Kennedy começaram a interromper o dia-a-dia corporativo para sacudir o esqueleto no escritório, faculdades e grupos de amigos se juntaram para fazer o seu proprio Harlem Shake, mas melhor que explicar, é aproveitar e conferir um compilado de 1 hora que faz você ter ideia da dimensão do meme:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=epCRavnUJTA?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

E aí está nossa lista! Claro que rolou MUUUUITA coisa e vários memes de pessoas que manjam dos paranauês durante todo o ano mas nem tudo da pra encaixar. Pq fas iso? Listas são limitadas!

E 2014 promete muito mais!