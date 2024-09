Cientistas criam “micro-moinhos” para recarregar celulares com energia eólica

Professores de engenharia elétrica da University of Texas at Arlington (UT Arlington) criaram uma maneira inusitada de aproveitar energia eólica em pequenos aparelhos. Eles desenvolveram “micro-moinhos” de vento que, depois de encaixados nos celulares, geram energia para recarregá-los.

Os moinhos são dez vezes menores que um grão de arroz e são feitos com componentes de uma liga de níquel que permite flexibilidade. Eles funcionam de forma bem simples: depois de grudar centenas de “micro-moinhos” no seu aparelho, eles passam a produzir eletricidade cada vez que você agita o celular ou deixa ele exposto ao vento. A bateria do aparelho consegue captar essa energia produzida.

O que isso muda na sua vida? Uma invenção como essa pode fazer com que seu celular nunca fique com a bateria descarregada. Mesmo que você esteja perdido no meio do mato, enquanto os moinhos funcionarem, você seria capaz de manter seu aparelho funcionando.

Além disso, segundo os pesquisadores, os “micro-moinhos” não devem custar muito caro, principalmente porque quase não há diferença de custo para produzir um único moinho ou centenas deles. Agora é aguardar a invenção chegar ao mercado para ver se o preço não será mesmo salgado.

Via Science Daily

Foto: UT Arlington/Reprodução