Nasa encontra carinha feliz no espaço

Por Fábio Marton



Imagem: Nasa e ESA. Clique para ver a imagem original

De um ponto distante do universo, o aglomerado de galáxias SDSS J1038+4849 parece sorrir para nós. A foto acaba de ser divulgada pela Nasa, e veio do Telescópio Espacial Hubble, que desde 1990 tem brindado o mundo com imagens psicodélicas do espaço, que não estariam fora de lugar na capa de um disco do Pink Floyd.

Achar uma face humana lá em cima não tem nada de mais – é só o fenômeno chamado pareidolia em ação, nossa tendência a identificar faces, de gente ou bichos, em todo o lugar, como nuvens, azulejos do banheiro ou a superfície de Marte. O bacana da história é como as linhas em volta da carinha foram formadas.

Continua após a publicidade

Os olhos são formados por duas galáxias extremamente brilhantes, que exercem uma grande força gravitacional. Tão grande, de fato, que distorcem o espaço-tempo em volta delas, conforme previsto pela Teoria geral da Relatividade, de Einstein. E isso inclui a luz, no efeito de lente gravitacional – a luz se curva, como quando passa por uma lente. As linhas em volta não são nenhuma estrela ou galáxia circular, são apenas o resultado dessa distorção, criando o chamado Anel de Einstein. No caso, a boca e o contorno da carinha.

A foto foi tirada num estudo das lentes gravitacionais, e já foi incluída na galeria de Tesouros Ocultos do Hubble. Dê uma olhada na galeria das 100 melhores fotos do telescópio.