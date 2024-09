O vestido da discórdia e as configurações do cérebro humano

Por Fábio Marton

Fonte: swiked.tumblr.com

Qual é a cor do vestido acima? A essa hora, você já deve ter participado de uma discussão sobre a tal imagem. Provavelmente já se cansou de ver a foto nas redes sociais e não suporta mais: muita gente diz que é azul e preto. Outros, batem o olho e enxergam dourado e branco. O esquisito é que, mesmo discordando, todo mundo responde na lata, sem ambiguidade. E é quase impossível enxergar o que os outros juram de pés juntos estarem vendo.

A foto saiu num blog do Tumblr, e virou uma sensação instantânea. A internet entrou em pé de guerra, cada um defendendo o que “obviamente” seus olhos estão vendo.

Vamos então ao segredo da imagem: os olhos de todo mundo estão vendo a mesma coisa. A discórdia vem do cérebro.

Continua após a publicidade

Funciona assim: nossos olhos tem três tipos de células que detectam a cor da imagem, chamados cones. Cada grupo de cones trabalha com uma parte do espectro – azul, verde ou vermelho. A imagem – captada de ponta-cabeça – é enviada ao cérebro pelo nervo óptico.

Os olhos só fazem a parte bruta do trabalho. O processamento de imagens no cérebro põe a imagem “cabeça para cima” e transformar o que são imagens planas em 3D. Outra coisa que faz é compensar pela iluminação, calculando o contexto e tentando descobrir qual a cor real de um objeto. Quando isso é feito, as cores são reprocessadas, e parte da informação é ignorada como mera iluminação. No caso do vestido, o cérebro de algumas pessoas acha que o azul é causado pela luz – isso faz com que o vestido pareça branco e dourado. Outros cérebros enxergam preto no dourado, e então o azul aparece nítido.

A explicação acima foi dada pelo neurocientista Jay Neitz, da Universidade de Washington, à revista Wired.”Eu estudei diferenças na visão de cores por 30 anos e essa uma das maiores diferenças individuais que já percebi”, afirma.

O fenômeno é bem conhecido. Quem já comprou roupas acompanhado por outra pessoa sabe como é passar minutos decidindo se uma camisa é azul-marinho ou preta. Abaixo, uma ilusão de óptica que trabalha com a mesma ideia:

Continua após a publicidade

Fonte: Wikimedia Commons

Os quadrados A e B tem exatamente a mesma cor. Eu juro. Mas é impossível perceber isso sem isolá-los completamente do resto da imagem . Isso acontece porque o cérebro está processando a iluminação, exatamente como no caso vestido, fazendo com que duas cores iguais pareçam diferentes.

Voltando ao vestido, a usuária do Tumblr revelou que é azul e preto. A imagem abaixo, tratada para mudar a iluminação, talvez ajude a enxergar com os olhos dos outros. Se nem assim funcionar, e você estiver usando um monitor de LCD, tente incliná-lo verticalmente.



Fonte: Wired

Continua após a publicidade