Vídeo mostra verme infernal lambendo uma mão

Por Fábio Marton

Veja o vídeo abaixo, se não viu 19 vezes ou acabou de mandar para dentro um yakissoba.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mxtKxlR5yqM?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Não é teste de computação gráfica para um filme de terror japonês. O bicho acima existe e o vídeo – ou gif – está viralizando mais rápido que a os invasores de corpos atacando a arquibancada do Corinthians.

A dica está no próprio texto, em tailandês. Graças a nossos arduamente adquiridos conhecimentos em Google Tradutor, foi fácil decifrar. O título é “Vermes marinhos são assustadores” e a descrição fala do filo Nemertea. Esses são vermes predatórios que ocorrem no mar, em água doce ou, mais raramente, terreno úmido. O que sai da cabeça é uma probóscide, uma tromba com que esses vermes atacam suas presas, arrastando-as para sua boca. A tromba fica para dentro do corpo, virada do avesso, até o verme achar que é hora da refeição.

Quer dizer que, sim, o verme estava atacando a mão do sujeito no vídeo. Para dizer com certeza qual é a espécie, seria preciso um biólogo marinho especializado em vermes desse tipo vivendo na Tailândia (ou seja lá onde eles estivessem). Meio difícil de achar, mas a internet foi rápida em trazer um palpite que tudo indica ser certeiro. O verme seria o Gorgonorhynchus, o que bate com a descrição de duas espécies feita nos anos 30 e 40, as únicas com esse tipo de probóscide. Na época, os cientistas afirmaram que a tromba parecia “uma massa de espaguete grudento”. O nome quer dizer “nariz de górgone” em latim, isto é, a Medusa da mitologia.

Em se tratando da Tailândia, é provável que estejamos falando do Gorgonorhynchus repens, que ocorre no Oceano Pacífico. A outra espécie é o Gorgonorhynchus bermudensis, encontradano Atlântico , das Bermudas até o Caribe e o Golfo do México. (Lamento desapontar, mas parece que não em Peruíbe.)

Tem mais: o cara levou sorte. O filo Nemertea é dividido em duas classes: Anopla e Enopla. A diferença entre as duas é que os vermes da classe Enopla apresentam pontas afiadas em suas probóscides, com que perfuram, cortam e/ou envenenam suas presas. O Gorgonorhynchus faz parte da outra classe, os “desarmados”. Entre seus parentes está o Lineus longuissimus – que emite muco tóxico e pode chegar a 55 metros de comprimento.

Quem achou pouco pode pesquisar por “Nemertean” no YouTube. Boa tarde e bons sonhos!