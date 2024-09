10 reações que você terá ao assistir “Homem de Aço”, o novo filme do Superman

Homem de Aço, o novo filme do Superman, vai estrear dia 12 de julho. Mas nós da Mundo Estranho já assistimos ao reboot e vamos contar alguns segredinhos para você.

O roteiro é baseado na história original, com alguns toques de David S. Goyer (roteirista da nova trilogia de Batman) e Christopher Nolan (sim, o diretor da nova trilogia de Batman!).

Observe o que te espera!

1 – Reação “Cadê???”

O novo Superman, interpretado por Henry Cavill, simplesmente não usa cueca vermelha; pelo menos não por cima da roupa! O adereço era meio brega, mas a gente sabe que alguns fãs ficarão com aquele sentimento de vazio.

2 – Reação “Ooooun”

Se Clarkinho Kent pode se tornar um super-herói, todas as criancinhas do mundo também podem realizar seus sonhos. Ainda há esperança!

3 – Reação “Matriculando na academia em 3, 2, 1…”

Até Christopher Reeve invejaria o físico de Henry Cavill! Este é o Superman mais bombado da história.

Essas imagens comprovam que não é computação gráfica =P

4 – Reação “Palmas para Lois Lane!”

Nunca na história da Terra (e de Krypton) uma repórter do Planeta Diário foi tão longe para escrever uma matéria! Lois Lane (Amy Adams) desembarca no extremo norte do planeta em busca de relatos sobre um alienígena. Torcemos para que ela ganhe mais um prêmio Pulitzer.

5 – Reação “Não está fácil pra ninguém…”

Se você vive reclamando da vida, vai perceber que as coisas não são fáceis nem para Clark Kent. Ser adolescente é complicado. Ser um adolescente alienígena é pior ainda.

Aliás, falando nisso…

6 – Reação “Clonaram o Superman?!”

Vários atores interpretam Clark Kent. E todos eles parecem ser a mesma pessoa. É incrível como os produtores capricharam na escolha do elenco. Este, por exemplo, é Dylan Sprayberry, o Clark de 13 anos de idade.

7 – Reação “Quero roubar a tecnologia de Krypton!”

Como todo mundo sabe, os pais de Kal-El/Clark Kent precisam enviar o bebê para a Terra antes da destruição total de Krypton. Tão terrível quanto esse problema familiar é a dor de perder a tecnologia do planeta. Em Krypton, tudo parece ser construído com nanopartículas e material orgânico. Interessantíssimo!

8 – Reação “Não há lugar como o nosso lar”

Nada como visitar a cidade natal e ouvir os conselhos da mãe para resolver os problemas (mesmo que seus problemas incluam a salvação da humanidade).

9 – Reação “Isso é uma piada?!”

Algemas?! Definitivamente, os humanos precisam se preparar melhor para combater alienígenas superpoderosos.

Clark concorda!

10 – “Para o alto e avante!”

Em Homem de Aço, Clark Kent sobrevoa as paisagens mais incríveis da Terra e até de fora dela. Se você assistir em 3D, a experiência fica mais divertida ainda, pois há vários planos em primeira pessoa.

O longa é dirigido por Zack Snyder (300 e Watchmen – O Filme). Read more