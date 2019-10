A cor amarela é sinônimo de felicidade? Depende de onde você nasceu

Todos nós associamos emoções a cores: vermelho a amor, amarelo a alegria, azul a tristeza, etc. Mas essas concepções não são fixas: o laranja, por exemplo, é muito associado a calor e vitalidade no Ocidente, mas no Oriente Médio tem um significado extremamente triste – associado à lamentação e ao luto.

Para mapear essas diferenças, pesquisadores suíços da Universidade de Lausanne perguntaram a indivíduos de diferentes etnias e nacionalidades qual significado eles atribuíam ao amarelo. O amarelo foi escolhido porque “é uma reminiscência da luz do Sol, que sustenta a vida e clima agradável”.

Publicado no periódico Journal of Environmental Psychology, o estudo utilizou os dados das primeiras 6625 pessoas que responderam a uma pesquisa internacional sobre a relação entre cores e emoções, contabilizando voluntários de 55 países. Nesse questionário, os participantes associam 12 cores a gradações de sentimentos como alegria, orgulho, medo e vergonha.

A conclusão dos pesquisadores foi curiosa: o amarelo não é considerado tão alegre em países ensolarados. Depois de analisar diversas variáveis – como média de horas diárias de céu aberto e a duração relativa do dia e da noite, eles perceberam que dois fatores eram determinantes: a quantidade anual de chuva e a distância do Equador. No geral, as pessoas que associavam amarelo à alegria viviam em países mais chuvosos, localizados longe da linha imaginária.

No Egito, apenas 5,7% das pessoas associam a cor a alegria. Já na Finlândia, país frio, com alto índice pluviométrico e distante do equador, 87,7% acham o amarelo alegre. Em países com climas mais amenos e estações do ano mais definidas, como os EUA, esses níveis de associação ficaram entre 60% e 70%. Infelizmente, o estudo não possui dados sobre o Brasil.

É óbvio que o estudo é limitado e utiliza uma amostra pequenas – uma pesquisa futura realizada com um número de pessoas mais significativo pode falhar em replicar estes resultados. Mesmo assim, é valioso dar o pontapé inicial nessa questão.

Confira todas as associações no mapa abaixo, em que quanto mais escuro é o tom, maior a probabilidade de as pessoas associarem a cor amarela a emoções alegres.