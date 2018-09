A técnica do exército dos EUA para dormir em apenas dois minutos

Quem enfrenta problemas para pegar no sono costuma tentar de tudo: chás, banhos quentes, ler um livro… Afinal, nada como a angústia de ficar se revirando na cama por horas a fio para fazer qualquer apostar em todo tipo de simpatia.

O que nenhuma dessas pessoas deve ter pensado é que a solução para o problema poderia vir… das forças armadas.

Calma: não é preciso se alistar. Mas uma uma técnica desenvolvida pela Escola Preparatória de Voo da Marinha dos Estados Unidos promete colocar qualquer um para em apenas 120 segundos – sob qualquer condição, hora do dia ou substância que você venha a consumir.

O método veio a público pela primeira vez em 1981, no livro “Relax and Win: Championship Performance”. A história voltou a se espalhar, porém, graças à norte-americana Sharon Ackman, que postou sobre o assunto em sua conta no Medium. De acordo com ela, a técnica foi desenvolvida para ajudar os pilotos da marinha a descansar, com o objetivo de melhorar sua performance e evitar que a falta de sono leve a um erro que acabe custando vidas.

“Os militares dos EUA perceberam que muitos de seus pilotos estavam tomando decisões terríveis e evitáveis devido ao estresse e à insônia.”, disse Ackman. Segundo ela, alguns soldados não conseguiam descansar adequadamente fora das batalhas, e a fadiga acumulada resultava em erros por vezes fatais.

O passo a passo para dormir melhor

Quer testar e ver se o método cumpre o que promete? Dá uma olhada nos passo a passo aqui embaixo. Segundo os criadores da técnica, são necessárias seis semanas de treino e adaptação. Depois disso, a técnica seria 96% eficaz – mesmo que a pessoa esteja sob o efeito de um estimulante, como a cafeína. Vai apostar? Então vamos lá:

1 – Encontre a melhor posição possível (e aí só aceite)

Os pilotos eram treinados para adormecer sentados em uma cadeira. É importante não ficar imaginando como seu sono seria melhor se você estivesse em outro lugar, e sim aceitar que o que você tem é o suficiente.

2 – Relaxe todos os músculos do rosto

É essencial que sua testa (nem nenhuma parte da cara) não esteja franzida. Respire profundamente, sentindo a sua bochecha, mandíbula e língua relaxarem.

3 – Faça o resto do seu corpo descansar

Relaxar o rosto e os globos oculares funciona como um sinal para o cérebro de que é hora de descansar. Pouco a pouco, vá relaxando as partes do corpo de cima para baixo: pescoço, ombros, braços e pernas.

4 – Respire profundamente

Nessa hora, comece a inspirar e expirar lentamente, sentindo todos os músculos do corpo relaxarem. Dê prioridade para aqueles que você domina (se você é destro, por exemplo, foque no antebraço direito). Se perceber que eles não estão totalmente relaxados, contraia-os e repita o processo.

5 – NÃO PENSE

Talvez o mais difícil de todo o processo seja a metralhadora de pensamentos que não desliga. Quem sofre com isso, porém, sabe que é importante não pensar em nada para acelerar o processo de pegar no sono. Há um truque ensinado pela marinha que ajudaria a lidar com isso. Por dez segundos, já relaxado, relembre que você está num lugar escuro e confortável. Se não funcionar, repita incessantemente a frase “Não pense, não pense, não pense”. Concentrar sua mente toda nessa frase boba pode reduzir as chances do seu cérebro divagar e acabar se dedicando aos problemas do dia seguinte – ou pior: começar a fazer as contas de quantas horas faltam para o despertador tocar.