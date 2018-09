Como estudar para uma prova

Mude de ambiente

Associamos o conteúdo com o ambiente de estudo. Pense: é mais fácil se lembrar do que você come em restaurantes diferentes do que no mesmo refeitório. Forçar associações (1ª Guerra-sala/ 2ª Guerra-cozinha)torna a informação mais encontrável quando você precisar dela.

Misture assuntos

Uma sequência de gramática, matemática e história exige mais do cérebro do que se concentrar em um assunto por vez. Esse esforço é bom: em vez de engatar no piloto automático e não muito concentrado, trocar de assunto faz com que ele retome a atenção a cada assunto novo.

Dê uns tempos

Uma sessão na sexta, outra no fim de semana e outra na segunda são melhores do que um domingo inteiro de dedicação. Quando você retomar o mesmo assunto depois de um tempo, seu cérebro vai fazer uma revisão automática para então aprender coisas novas.

Force a memória

Tente se lembrar do conteúdo sem consulta. Recuperar uma ideia é diferente de tirar um livro da estante: lembrar altera a forma como a informação será arquivada, tornando-a mais acessível e relevante quando precisar dela novamente.

De mal a melhor

A ordem das matérias deve ser da mais difícil para a mais fácil, ou da menos familiar para a mais conhecida. O resultado é que a sessão de estudo vai se tornando menos chata conforme progride, prevenindo desistências.

Lazer incluído

Estudar pensando em diversão é tão ruim quanto não estudar. Inclua no seu planejamento prêmios por dever cumprido: Se você seguir sua programação, pode se dar ao luxo de uma sessão de cinema ou um barzinho.

FONTES Why Don’t Students Like School?, de Daniel T. Willingham; Prepare-se para Passar!, de Fred Orr, Paulo César Pereira e Roseli Maria Ferreira Lopes; Nate Kornell, psicólogo do Williams College (EUA); Robert A. Bjork, psicólogo da Universidade da Califórnia (EUA).