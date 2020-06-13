Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Comportamento

“Efeito testemunha”: por que observamos atos violentos sem tentar ajudar?

Só 10% das pessoas ajuda um estranho em perigo quando há outros estranhos por perto – a expectativa é que outra pessoa se prontifique. Entenda esse fenômeno, que é um velho conhecido dos psicólogos.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2020, 15h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
Cena da série Black Mirror, da Netflix, com várias pessoas com celulares na mão filmando um acontecimento
 (Black Mirror/Netflix/Reprodução)
Continua após publicidade
“Efeito testemunha”: por que observamos atos violentos sem tentar ajudar? Priorizar nos meus resultados Google

No dia 30 de maio, a médica carioca Ticyana D’Azambujja, 35, não conseguia dormir por causa de uma festa na casa vizinha. A algazarra já durava mais de 24 horas, e ela ligou várias vezes para a polícia, que não apareceu. Irritada – Ticyana faz plantões de madrugada, na linha de frente contra o coronavírus –, ela desceu de seu apartamento no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e bateu com um martelo no vidro do carro de luxo de um dos convidados, que estava estacionado na porta. Vários homens saíram da casa e começaram a espancá-la.

A cena foi registrada por câmeras de segurança. Dezenas de transeuntes e convidados observaram sem reação enquanto um dos agressores enforca a mulher até ela desmaiar e outro quebra seu joelho. Ticyane se agarrou ao guidão de uma moto e tentou pedir ajuda ao piloto, que se nega e soca as mãos da médica até ela soltá-lo. O dono do carro danificado, que acompanhou o espancamento, é Luiz Eduardo Salgueiro, sargento do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio. Ele foi afastado da corporação.

No Twitter, o que mais chamou a atenção dos usuários não foi a brutalidade do sargento e seus amigos, mas as testemunhas que acompanham o desenrolar dos fatos sem atender os pedidos de socorro – o ápice é o motoqueiro que agride a médica unicamente para não se envolver na briga e conseguir fugir.É evidente que, em situações de violência extrema, o medo de também se ferir pode ser maior do que a vontade de fazer alguma coisa (com razão: o único vizinho que tentou defender Ticyane também apanhou).

Mas não é só isso: o mesmo comportamento é verificado em situações em que não há risco algum para quem presta socorro. Por exemplo: em um experimento realizado pelo psicólogo americano Bibb Latané em 1969, ele e sua equipe convidaram um grupo de estudantes universitários para participar de uma pesquisa de mercado sobre jogos de tabuleiro. Era só um pretexto, é claro. Os alunos eram levados a uma sala de espera e uma mulher pedia que eles preenchessem um questionário preliminar enquanto ela terminava os preparativos na sala ao lado.

Siga

Quando a mulher atravessava uma cortina e sumia da vista dos voluntários, eles ouviam o barulho de um enorme móvel se espatifando no chão – e um grito de socorro. A mulher com que haviam acabado de conversar dizia que estava com o tornozelo preso debaixo do armário e não conseguia se mexer. Quando os estudantes estavam na sala de espera sozinhos, 70% deles se levantavam na hora para resgatá-la. Porém, se eles estivessem acompanhados de outra pessoa (um participante fake, instruído a não ajudar em hipótese alguma), apenas 10% tomavam uma providência.

Continua após a publicidade

Ou seja: 9 em cada 10 pessoas deixam um estranho agonizar atrás de uma cortina quando há outro estranho presente. Essa cifra deprimente foi replicada em muitos estudos desde então – este outro artigo analisou 16,2 milhões de ligações para ao número 190 nos EUA. Em apenas 11% dos casos os socorristas chegaram ao local e encontraram transeuntes acudindo a vítima.

O fenômeno, batizado em inglês de bystander effect (em português, algo como “efeito espectador” ou “efeito testemunha”), é objeto de estudo acadêmico desde 1964 – quando uma mulher chamada Kitty Genovese, de 28 anos, foi morta a facadas em plena luz do dia no Queens, em Nova York, e nenhuma das 38 testemunhas fez nada para ajudá-la. Os peritos descobriram depois que esse número, calculado por repórteres do New York Times, havia sido muito superestimado – havia bem menos gente por perto. Mas o nome ficou.

Continua após a publicidade

Bibb Latané afirma que há muitos fatores além da mera má-vontade em jogo no bystander effect. O primeiro é o medo de passar vergonha ou ser julgado: a presença de uma pessoa que não toma uma atitude faz quem toma uma atitude parecer desnecessariamente heróico ou exagerado. Isso é suficiente para coibir nossas ações, porque nos importamos um bocado com o que os outros pensam. Na maior parte das vezes, ironicamente, os outros estranhos estão pensando exatamente a mesma coisa, e todos os presentes na cena estão no mesmo impasse: sentindo vontade de agir, mas se sentindo observados por gente que opta por não agir.

Outro problema é a diluição de responsabilidade. Se há muitos voluntários em potencial, cada um considera que tem uma parcela de responsabilidade muito pequena sobre as consequências negativas de não fazer nada.

A psicóloga Francesca Gino, de Harvard, afirmou em uma entrevista à Harvard Gazette que o bystander effect pode explicar por que, em maio de 2020, três outros policiais observaram Derek Chauvin asfixiar George Floyd pelo pescoço em Minneapolis e não fizeram nada. A cultura de violência impregnada na corporação faz um policial questionar como será julgado se questionar as atitudes de outro policial.

Continua após a publicidade

Sempre há a possibilidade de que todos os policiais na cena estivessem tão mal-intencionados quanto Chauvin; mesmo assim, eles sabiam que os vídeos feitos por transeuntes poderiam ser utilizados para incriminá-los como cúmplices. Ou seja: em princípio, também havia um interesse egoísta em interromper a ação.

Em um artigo publicado em 2016, o psicólogo Steven Pinker, de Harvard, defendeu que a natureza do bystander effect muda conforme o grau de conhecimento que você tem sobre o grau de conhecimento das outras pessoas envolvidas. Explicando melhor com um exemplo do próprio Pinker: imagine que você é um universitário que divide um apartamento com quatro outros colegas. O proprietário liga e avisa que a companhia de água vai cortar o fornecimento no dia seguinte – e é uma boa ideia fazer estoque.

Sua primeira reação seria correr para a cozinhar e começar a encher algumas garrafas pet vazias. Porém, se você já tivesse ouvido o proprietário ligar para os outros estudantes, seu ímpeto de tomar uma atitude diminuiria drasticamente. Você ficaria esperando eles agirem – afinal a água importa para eles tanto quanto para você.

Continua após a publicidade

Pois é: entre Homo sapiens, jogar a responsabilidade no colo alheio não é a exceção, é regra. Então, da próxima vez que alguém precisar de você, ajude. Com um exemplo, quem está em volta provavelmente ajudará também.

 

 

Publicidade
TAGS:
policia
Psicologia
Sociedade
violência
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).