Entenda como um pacote de Cheetos criou um mini ecossistema em um parque

No último dia 6, o Parque Nacional das Cavernas de Carlsbad, no Novo México, emitiu uma nota em seu perfil do Facebook sobre uma embalagem de Cheetos que foi abandonada por um visitante na trilha subterrânea que dá acesso a uma câmara ampla conhecida simplesmente como Sala Grande (Big Room). O Serviço Nacional de Parques dos EUA alertou que o comportamento pode parecer pequeno, mas que resulta em enormes impactos no ecossistema local.

O site oficial do parque adverte que qualquer tipo de comida é estritamente proibida em suas cavernas, uma vez que o cheiro dos alimentos pode atrair animais silvestres que não saberiam o caminho de volta depois. Neste caso recente, o saco de salgadinho largado na gruta não trouxe animais do exterior, mas criou um novo ecossistema novo em seu interior.

“O milho processado, suavizado pela umidade da caverna, formou o ambiente perfeito para hospedar vida microbiana e fungos”, disse o Serviço Nacional de Parques em uma declaração oficial. Eles explicaram que o descarte inadequado do lixo ameaçou o equilíbrio do ambiente, já que “grilos das cavernas, ácaros, aranhas e moscas logo se organizaram numa teia alimentar temporária, dispersando os nutrientes para a caverna e formações circundantes.”

As Cavernas de Carlsbad são lar de 17 espécies de morcegos, e contêm algo entre 400 mil e 800 mil exemplares desses animais, incluindo o queridinho morcego-de-cauda-livre-brasileiro. O impacto humano nesse ambiente pode parecer pequeno para nós, que ocupamos todo o planeta. Mas existem espécies cuja população inteira se concentra em um único e minúsculo lugar – como uma caverna.

“Da perspectiva humana, um lanche derramado pode parecer trivial, mas para a vida da caverna pode mudar o mundo”, diz o comunicado. Os rangers (nome da patrulha de áreas de proteção ambiental) passaram 20 minutos removendo o mofo que o pacote deixou. Os restos de salgadinho introduziram novas formas de microbiana e fungos que não existiam no ecossistema natural da caverna.

O Parque

O Parque Nacional das Grutas de Carlsbad, situado no estado do Novo México, EUA, é composto por uma vasta rede cárstica com 81 cavernas reconhecidas até o momento. A mais notável dessas grutas é a de Lechuguilla, um ambiente praticamente intocado que permite o estudo de processos geológicos únicos.

Além de sua riqueza geológica, o parque é um santuário de biodiversidade. As listas atuais de fauna indicam a presença de 67 espécies de mamíferos, incluindo as 17 espécies de morcegos, e 357 espécies de aves. Também abrigam 55 espécies diferentes de répteis e anfíbios, 5 espécies de peixes, além de mais de 600 insetos, com novas descobertas sendo feitas a cada ano. O parque também é lar de 85 associações de plantas distintas, 28 das quais não haviam sido descritas em nenhum outro lugar.

