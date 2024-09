Entenda por que o pinguim Pesto, sensação da semana, é tão grande

Durante a última semana, uma nova estrela vem abalando as redes sociais: Pesto, o bebê pinguim enorme.

Quando nasceu, em janeiro, ele pesava apenas 200 g. Mas, desde então, o pinguinzinho vem crescendo, crescendo – e crescendo mais um pouco. Um pinguim-rei quando adulto pode atingir seus 16 kg, mas Pesto, no auge dos seus nove meses, já pesa 24 kg e alcança 90 cm.

Residente do Aquário Sea Life de Melbourne, na Austrália, o bebê estava destinado ao estrelato desde o ovo, ainda que viesse ao mundo do tamanho comum. A comoção precoce se deve ao fato dele ser o único pinguim a nascer no aquário em dois anos.

Até o mês passado, não dava para saber se Pesto era realmente o pinguim – e não a pinguim. Veterinários humanos não conseguem distinguir machos e fêmeas a olho nu, é necessário um exame de sangue para confirmar o sexo desses animais. O resultado voltou recentemente, e foi divulgado com um digno chá de revelação.

Pesto decolou (no sentido figurado, já que pinguins não voam) e apareceu em redes sociais no mundo inteiro.

Por que o Pesto é imenso?

Seus cuidadores apontam que essa é uma combinação entre uma genética digna de Shaquille O’Neal e um apetite enorme. O pai de Pesto é o ex-campeão do título de maior pinguim do aquário, com 18 kg (agora, perde só para o filho).

As refeições rolam quatro vezes ao longo do dia, e consistem em oito peixes cada uma. Ou seja, Pesto come mais de 30 peixes por dia – duas vezes a quantidade esperada por pinguim adulto comum. Além disso, ele ainda recebe algumas guloseimas carinhosamente fornecidas por seus pais.

Essa quantidade de alimento resultou em outra característica do animal que acabou divulgada amplamente: a quantidade de vezes que ele precisa fazer o número dois. Para a BBC, Michaela Smale, uma das cuidadoras do aquário desde 2018, conta que a frequência de idas ao banheiro é a cada 15 minutos, o que mantém os cuidadores ocupados.

Jacinta Early, uma das supervisoras do aquário enfatiza que mesmo assim ele é um garoto saudável, e com a chegada da adolescência e vida adulta ele começará a perder seu peso naturalmente.

O futuro de Pesto também significa um novo visual.

Não dá para saber se ele sabe ou não que é famoso, mas Pesto com certeza se veste de acordo. Por ser ainda muito pequeno, ou melhor criança, o pinguim ainda está coberto por uma penugem marrom, que o faz parecer um mobster com seu enorme casaco de pelos.

Assim que começar suas aulas de natação, que acontece já na adolescência, suas penas vão cair e darão espaço para um outfit mais rebuscado: o clássico traje smoking dos penguins.

Apesar das mudanças, é provável que ele continue sendo sempre um dos maiores do grupo.

Os pinguins-rei, com uma altura de 84 a 94 cm, são gigantes no mundo dos pinguins. No entanto, não são os maiores; esse título pertence ao pinguim-imperador, que pode chegar a 45 kg e medir até 1,27 m de altura.

Na natureza, os parentes de Pesto habitam as ilhas antárticas e subantárticas, como as Ilhas Sandwich do Sul e as Ilhas Malvinas.

Estima-se que existam entre um milhão e dois milhões de pares reprodutores em todo o mundo, e, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, suas populações estão em crescimento. Por isso, eles são classificados como uma espécie de “menor preocupação” de preservação.

Calçada da Fama

O gorduchinho dominou os algoritmos das mídias sociais e aumentou o número de visitantes do aquário desde então. As multidões que vêm passando pelas portas do Sea Life só querem saber de uma coisa: do pinguim pompom.

Olivia Wilson, a assessora que cuida da agenda e redes de Pesto, diz à BBC “nomeie um país, e ele teve uma menção na mídia… há muito poucos lugares no mundo que não tiveram um pouco do amor do Pesto.”

De acordo com Wilson, a audiência já alcança cerca de 5 bilhões e oficialmente ultrapassou o último fenômeno animal, a hipopótamo pigmeu Moo Deng.

Para a Associated Press, Early faz questão de reforçar que a fama não subiu à cabeça de Pesto e que ele se mantém bastante educado e atencioso com quem cuida dele. “Ele tende a ser o primeiro a dar oi [para os cuidadores] e também responde ao seu nome.”