Por que cães (e gatos) perseguem brinquedos?

Donos de pet frequentemente se encontram presos em um eterno jogo de lançar objetos para o animal. Embora os cães sejam os mais obcecados pela bolinha, gatos também podem gostar da brincadeira. Um estudo, publicado na revista Plos One, procurou entender melhor o que está por trás do impulso de perseguir brinquedos.

Apesar de séculos de domesticação, alguns hábitos antigos da vida selvagem ainda persistem nos animais de estimação. Foi a partir dessa constatação que pesquisadores começaram a investigar por que os bichinhos gostam de brincar de “buscar” seus brinquedos.

Analisando o comportamento predatório dos animais, os cientistas constataram uma ligação entre a caça e o jogo de pegar objetos. O comportamento predatório inclui busca, perseguição, captura e mordida – e tanto gatos quanto cães exibem comportamentos que remetem a essas fases na brincadeira.

A pesquisadora Mikel M. Delgado, autora do estudo, destaca que a domesticação influencia nas diferenças entre as espécies. “Os cães foram domesticados para realizar tarefas específicas, como caça e proteção – o que pode explicar por que o comportamento de buscar é mais comum entre eles. Já os gatos, que não foram selecionados para essas tarefas, também demonstram esse comportamento, embora menos frequentemente.”

Para os felinos, buscar objetos pode simular o momento em que carregam sua “presa” para um local seguro.

Dados de pesquisas com mais de 80 mil donos mostraram que aproximadamente 41% dos gatos e 78% dos cães participam de brincadeiras envolvendo buscar objetos. Embora o comportamento seja mais comum em cachorros, os gatos também aproveitam do jogo – bem mais do que se pensava anteriormente.

A raça dos animais também influencia na conduta. O estudo mostrou que felinos das raças Siamês e Birmanês são mais propensos a buscar objetos, enquanto os Retrievers e Poodles mostram uma tendência ainda mais forte entre os caninos.

Diversos fatores afetam a propensão dos animais a se envolverem no passatempo. Em ambos os casos, ser fêmea, mais velhos ou ter problemas de saúde reduz a probabilidade de engajamento na brincadeira.

Gatos que vivem exclusivamente dentro de casa são mais propensos a buscar o brinquedo, possivelmente por não terem oportunidade de brincar do lado de fora. Já aqueles que possuem acesso ao exterior não recuperam o objeto com tanta frequência pois têm mais chances de caçar.

Delgado espera que essas descobertas incentivem os donos a observar mais o comportamento de buscar em gatos. “Queremos ressaltar que gatos podem ser muito sociais e interativos. Também estamos interessados em entender melhor como o treinamento pode influenciar esse comportamento em cães e explorar fatores ambientais e a relação entre humanos e pets.”

Ela destaca a importância do jogo na saúde dos animais. “Brincar pode ser fundamental para reduzir o estresse e permitir que os pets expressem comportamentos naturais, como a caça. Para muitos animais, é uma excelente oportunidade de fortalecer o vínculo com seus donos.”

Descobertas recentes mostram que tanto gatos quanto cães têm grande capacidade de se conectar com os humanos e responder a sinais sociais. Por isso, a brincadeira também pode ser uma forma de se comunicar com os donos.

