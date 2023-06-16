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Comportamento

Manual: como adestrar o seu gato em casa?

Rolê miado: veja como direcionar comportamentos do seu pet – e ensiná-lo a fazer alguns truques.

Por Rafael Battaglia 16 jun 2023, 09h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Um gatinho atento à mão de sua dona, que parece segurar um petisco.
 (Dmitry Marchenko/Getty Images)
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Crie uma rotina

Ilustração de gatinho perto de um quadro com rotina de atividades.
(Maryangela Alves/Superinteressante)

Talvez você não queira fazer o bichano dar a patinha, mas só evitar que ele te acorde de madrugada ou faça xixi no chão. Neste caso, espalhe caixas de areia pela casa, longe da comida, e calibre o relógio biológico do gato: determine horários fixos para as refeições, e reserve um tempo de manhã e à noite para brincadeiras que gastem energia.

Natureza selvagem

Ilustração de um gatinho feliz, deitado em um apoio no alto, ao lado de várias estantes com objetos nos seus devidos lugares.
(Maryangela Alves/Superinteressante)
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Alguns comportamentos são da natureza do animal e não vão mudar. Mas dá para direcioná-los. Ele sobe em mesas e estantes? Crie um espaço no alto onde ele possa ficar. Destrói o sofá? Espalhe arranhadores grandes e pesados pela casa. Pratique o reforço positivo: ofereça recompensas sempre que ele fizer o que você deseja.

Siga

Os treinos

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Ilustração de gatinho ganhando petisco do dono.
(Maryangela Alves/Superinteressante)

As sessões de adestramento devem ser constantes e durar poucos minutos. Para evitar dispersão, comece em lugares com poucas distrações e vá evoluindo até aqueles mais movimentados (sala, cozinha). Escolha um petisco que ele ame e ofereça-o em pequenas porções. Do contrário, o gato não vai se esforçar para conquistá-lo.

Induza ações

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Ilustração de um gatinho e sua dona fazendo high five.
(Maryangela Alves/Superinteressante)

Em vez de esperar o gatinho se sentar, posicione o petisco acima de sua cabeça até ele mudar de posição. Para fazê-lo dar a patinha, escolha um alvo. Um post-it colado na palma da mão, por exemplo. E parabenize-o quando ele acertar. Os truques facilitam o trato com o animal (fazê-lo ficar parado para cortar as suas unhas, por exemplo).

Para saber mais

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– Acostumar o gato entrar na caixa de transporte é mais difícil que fazê-lo sentar. Divida tarefas assim em etapas – e ofereça recompensas em cada um dos passos.

– O clicker é um objeto que produz pequenos estalos. Usá-lo nas sessões, aliado às recompensas, fará o animal associar o barulho ao comando desejado, o que acelera o processo.

– O gato morde sua mão? Não troque imediatamente por um brinquedo: ele pode entendê-lo como uma “recompensa”, o que só vai piorar as mordidas.

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Gato novo? O antigo pode reagir mal. Exponha o novo morador aos poucos: dê algo com seu cheiro, apresente seu miado e só depois junte-os num cômodo.

Consultoria: Anderson Gonsales (@anderson_gonsales), adestrador de gatos. Taysa dos Santos (@tenhoumgatoeagora), especialista em comportamento felino.

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TAGS:
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