Manual: como adestrar o seu gato em casa?

Crie uma rotina

Talvez você não queira fazer o bichano dar a patinha, mas só evitar que ele te acorde de madrugada ou faça xixi no chão. Neste caso, espalhe caixas de areia pela casa, longe da comida, e calibre o relógio biológico do gato: determine horários fixos para as refeições, e reserve um tempo de manhã e à noite para brincadeiras que gastem energia.

Natureza selvagem

Alguns comportamentos são da natureza do animal e não vão mudar. Mas dá para direcioná-los. Ele sobe em mesas e estantes? Crie um espaço no alto onde ele possa ficar. Destrói o sofá? Espalhe arranhadores grandes e pesados pela casa. Pratique o reforço positivo: ofereça recompensas sempre que ele fizer o que você deseja.

Os treinos

As sessões de adestramento devem ser constantes e durar poucos minutos. Para evitar dispersão, comece em lugares com poucas distrações e vá evoluindo até aqueles mais movimentados (sala, cozinha). Escolha um petisco que ele ame e ofereça-o em pequenas porções. Do contrário, o gato não vai se esforçar para conquistá-lo.

Continua após a publicidade

Induza ações

Em vez de esperar o gatinho se sentar, posicione o petisco acima de sua cabeça até ele mudar de posição. Para fazê-lo dar a patinha, escolha um alvo. Um post-it colado na palma da mão, por exemplo. E parabenize-o quando ele acertar. Os truques facilitam o trato com o animal (fazê-lo ficar parado para cortar as suas unhas, por exemplo).

Para saber mais

– Acostumar o gato entrar na caixa de transporte é mais difícil que fazê-lo sentar. Divida tarefas assim em etapas – e ofereça recompensas em cada um dos passos.

– O clicker é um objeto que produz pequenos estalos. Usá-lo nas sessões, aliado às recompensas, fará o animal associar o barulho ao comando desejado, o que acelera o processo.

– O gato morde sua mão? Não troque imediatamente por um brinquedo: ele pode entendê-lo como uma “recompensa”, o que só vai piorar as mordidas.

– Gato novo? O antigo pode reagir mal. Exponha o novo morador aos poucos: dê algo com seu cheiro, apresente seu miado e só depois junte-os num cômodo.

Consultoria: Anderson Gonsales (@anderson_gonsales), adestrador de gatos. Taysa dos Santos (@tenhoumgatoeagora), especialista em comportamento felino.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram