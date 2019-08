Manual: como arrumar o seu armário?

Se você está lendo isso, provavelmente clicou nesta matéria porque o seu guarda-roupa deve estar assim:

Ok. Talvez ele não esteja em uma situação tão crítica. Mas o fato é: estamos (quase) sempre buscando maneiras de arrumar toda aquela bagunça acumulada – Marie Kondo que o diga. São roupas que já não usamos mais, malas de viagem, enfeites de Natal, meias sem par…

Mas acredite: dá para organizar as coisas sem muito esforço. Neste Manual, reunimos dicas de arrumação da personal organizer Cora Fernandes (@corapersonalorganizer) e da professora Roberta Crocomo, do curso de Organização de Residências do Senac-Piracicaba. Confira:

–

1) Organize em etapas

Organize o seu armário aos poucos, ao longo de alguns dias. De preferência, uma parte por vez: gavetas, estantes, cabides… Tirar tudo de uma vez é exaustivo – e você desiste no meio.

2) Pense na ergonomia

Itens muito usados não podem estar em lugares de difícil acesso. Reserve o maleiro para itens esporádicos, como um casaco. Além disso, tente deixar todas as suas roupas visíveis. As escondidas no fundo acabam esquecidas.

3) Organize camisetas como um arquivo

Empilhar é uma armadilha: você precisa mexer nas de cima para pegar as de baixo, o que é bagunça na certa. E a pilha te induz a usar só as que já estão no topo – as da base são esquecidas.

4) Cuidado com cabides

Evite pendurar suéteres e lãs, que ficam marcadas. Melhor dobrar. Se só der para pendurar, cabides de veludo amenizam o problema. Alças de roupas pesadas, como vestidos de festa, também deformam.

5) Use acessórios

Guarde peças pequenas em caixinhas ou divisórias. Embalar a vácuo peças que você não usa com frequência é uma boa para falta de espaço. Dobre camisetas com o auxílio de um gabarito – vende em lojas de cama, mesa e banho.

Pequenos conselhos

Separe doações sozinho

Sua família pode te desestimular a descartar certas peças por apego.

Tênis sujos?

Borrife com cuidado uma mistura de água e Cândida na sola para higienizá-los.

Aromatizadores líquidos…

…podem cair, vazar e manchar suas roupas. Cuidado. Prefira os sólidos.

Cabides infantis ajudam

Por serem menores, evitam que as calças escorreguem e caiam.

Para saber mais

Livro “A mágica da arrumação“, de Marie Kondo