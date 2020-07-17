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Sociedade

Manual: como montar uma composteira caseira?

Saiba como criar um sistema (com ou sem minhocas) para decompor os resíduos orgânicos da sua casa.

Por Rafael Battaglia 17 jul 2020, 12h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
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 (Kaio Moreira/Superinteressante)
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A estrutura

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(Kaio Moreira/Superinteressante)

Empilhe três caixas de plástico e deixe a inferior vazia. Faça pequenos furos no fundo das duas caixas de cima, e forre com uma mistura de húmus e matéria seca  (serragem, folhas ou grama seca). Se não conseguir comprar húmus, use terra vegetal preta.

As minhocas

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(Kaio Moreira/Superinteressante)
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Na caixa de cima, coloque minhocas californianas, vendidas em lojas de jardinagem. Depois, adicione uma mistura de matéria seca e restos de comida: frutas, legumes, cascas de ovo, borra e filtro de café, sachê de chá etc. Evite laticínios e cítricos. Carne e fezes são proibidos.

Siga

O ciclo

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(Kaio Moreira/Superinteressante)
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Inverta as posições: a caixa cheia vai para o meio, onde as minhocas vão digerir os resíduos em paz. A caixa que agora está em cima vai receber a nova remessa de lixo. Depois de 30 dias, já é possível abrir a caixa do meio e recolher o adubo gerado pela decomposição.

Rico em nutrientes

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(Kaio Moreira/Superinteressante)

Quando você for retirar o adubo da caixa do meio, passe ela para cima. As minhocas odeiam luz e vão usar os furinhos para fugir para a nova caixa do meio, onde a nova remessa estará em decomposição. Na caixa inferior, pinga um chorume nutritivo para borrifar nas plantas. Se for fazer isso, não se esqueça de diluí-lo em água, porque ele é bem concentrado.

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Vaso compostor

Sem minhocas, método mais simples é ideal para iniciantes

1. O vaso compostor é uma composteira light, sem minhocas. Para fazê-lo, comece com um galão de água de 5 l. Faça pequenos furos na lateral e corte a parte de cima, que tem o gargalo.

2. Não faça furos perto da base, porque haverá líquido acumulado. Preencha o vaso intercalando matéria seca com lixo orgânico (a matéria seca deve estar no fundo e no topo, necessariamente).

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3. Esse método exige bastante ar. Para isso, duas vezes ao dia,  fure a mistura com um graveto e mexa com as mãos – ou com uma ferramenta comprida, caso dê nojinho.

4. Após 20 dias, já haverá adubo. Você pode removê-lo do vaso ou aproveitar que o vaso já está cheio para plantar os vegetais ali mesmo. Um belíssimo jardim de galões d’água no quintal. Ficou com dúvida? Veja esse vídeo.

Fontes: Sabrina Coelho Sabatini, do movimento Juventude Lixo Zero, e Aline Gomes, engenheira agrônoma da Iniciativa Verde.

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TAGS:
Biologia
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