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Comportamento

Por que rimos? Pode ser uma estratégia de sobrevivência

Segundo novo estudo, risadas seriam uma forma de comunicar segurança e gerar laços - o que pode explicar porque nos sentimos atraídos por pessoas engraçadas.

Por Leo Caparroz 27 set 2022, 19h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Pessoas abraçadas rindo.
 (Flashpop/Getty Images)
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O que te faz gargalhar? Diversos pesquisadores já se debruçaram para tentar responder o que estaria por trás dos risos. Recentemente, um estudo examinou mais de cem artigos e apresentou uma hipótese interessante: a risada pode ter sido uma ferramenta para nos ajudar a sobreviver.

Carlo Bellieni, professor da Universidade de Siena e responsável pelo estudo, condensou o ato de rir em três etapas principais, que ele descreve como “perplexidade, resolução e um sinal de esclarecimento”.

Para ele, rir não vem apenas de uma percepção de que as coisas estão fora dos eixos – trata-se de encontrarmos uma situação que subverte nossas expectativas de normalidade. Um desenho em que o personagem só cai do penhasco quando olha para baixo, ou que deixa seu rival com a cabeça em formato de panela ao acertá-lo, são exemplos de situações que fogem da realidade.

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Primeiro, precisaríamos de uma situação que pareça estranha, que provoque um sentimento de incongruência. Depois, a preocupação provocada pela situação deve ser resolvida e superada. Por fim, viria a risada, como um sinal para avisar os outros de que não há o que temer – uma forma de alívio.

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“O riso pode muito bem ser um sinal que as pessoas usam há milênios para mostrar aos outros que a ameaça percebida passou. É por isso que rir é muitas vezes contagioso: nos une, nos torna mais sociáveis, sinaliza o fim do medo ou da preocupação,” escreve Bellieni para o site de divulgação científica The Conversation.

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Sabe quando você ri de um perrengue que passou anos atrás? Na época ele pode ter causado medo ou estresse, mas hoje você acha engraçado porque a situação já foi resolvida e não há mais o que temer.

O riso também tem uma forte importância para a nossa fisiologia. Assim como chorar, o riso é um mecanismo de liberação para o corpo. Os centros cerebrais que regulam o riso também controlam emoções, medos e ansiedade. Ele é capaz de conter o estresse ou a tensão de uma situação e deixar o corpo mais aliviado.

Por causa disso, o humor também é usado como ferramenta em diversos ambientes. Em hospitais, ele pode ajudar os pacientes, melhorando a pressão arterial e as defesas imunológicas, além de auxiliar no controle de depressão e ansiedade.

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O humor também é usado para enfatizar conteúdos ensinados. Quando seu professor de física faz uma piada com a fórmula ao invés de apenas ditá-la, ele mantém a atenção da turma e torna o aprendizado mais relaxado e eficiente. Em uma sala de aula, o humor também reduz a ansiedade, aumenta a participação e a motivação.

Por que as pessoas se apaixonam por alguém que as faz rir?

Segundo Bellieni, é algo mais complexo do que simplesmente “ser engraçado”. O riso desencadeado pelas piadas nos ajuda a superar os anseios de uma situação estranha ou desconhecida – e ao nos inspirar a superar nossos medos, nos sentimos mais atraídos. “Se o riso de outra pessoa provoca o nosso, então essa pessoa está sinalizando que podemos relaxar, estamos seguros – e isso cria confiança”, afirma.

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Talvez o riso tenha sido mantido pela seleção natural para ajudar os humanos a sobreviver. Sob os olhos da evolução, esse comportamento talvez fosse essencial para construir a consciência de perigo e autopreservação, ajudando grupos a comunicarem momentos de tensão e segurança. Risadas e piadinhas criam laços e vínculos de confiança entre os indivíduos, o que culminou na formação das nossas sociedades atuais.

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evolução
risada
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