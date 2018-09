Qual a origem do meme nonsense “Johnny johnny Yes Papa”

Talvez isso já tenha passado pela sua timeline:

johnny johnny yes papa tá criando playlist com música triste pra chorar no banho se olhando no espelho no papa open your spotify hahaha — ana (@sadfemal3) September 2, 2018

johnny johnny yes papa tá brigando na internet por causa de política com outras pessoas de esquerda de novo no papa open your tweets hahaha — Mariana (@mareparts) September 1, 2018

Mas de onde vem esse tal de Johnny Johnny que está chegando agora na internet brasileira? “Johnny Johnny Yes Papa” é originalmente um vídeo de 2009 baseado na canção de ninar “Brilha, Brilha, Estrelinha” (ou “Twinkle, Twinkle Little Star”). Nele, um menino é confrontado por seu pai por comer açúcar sem permissão. Depois do primeiro vídeo, várias outras versões surgiram.

Este ano, em agosto, um usuário do Twitter chamado @b6ner compartilhou uma parte de uma das diversas versões da canção infantil junto com a legenda “I’m losing my f***** mind” . O conteúdo do tuíte foi apagado por desrespeitar direitos autorais, mas em pouco tempo ele já tinha se espalhado. Você pode conferir um semelhante aqui:

por muchas versiones de johnny johnny yes papa que salgan no olvidemos de dónde venimos pic.twitter.com/FAvybrPLmK — ☁️isa☁️ (@isatofv) September 1, 2018

O vídeo (e muitas das animações de Johnny que se tornaram ainda populares depois disso) pertence ao canal do YouTube Billion Surprise Toys, que publica animações infantis à lá Galinha Pintadinha. Mas muita gente está chamando a atenção para como esses vídeos podem ser meio “perturbadores”. No caso do “Johnny Johnny Yes Papa”, ele mistura a famosa melodia de ninar com um outro fenômeno da internet: o sul-coreano Baby Shark Dance, que já conta com 1,6 bilhão de visualizações.

No fim, é um negócio meio sem sentido, com um bebê gigante e um pai bigodudo dançando Gangnan Style/Single Ladies, tudo isso em frente a um cenário de balada e ao som de uma canção de ninar remix. Enquanto isso, Johnny tenta comer açúcar e seu pai não deixa.

Basicamente, o nonsense fez o negócio viralizar. A musiquinha gruda, e os brasileiros já estão se aproveitando disso: versões dubladas já estão disponíveis na internet.

Como todo meme, há muito por trás dele. Se você estiver disposto, vale a pena ler a análise profunda que a americana Vox fez do pequeno Johnny Johnny. Caso contrário, vale pensar na próxima paródia do meme que você vai criar para lacrar na internet.