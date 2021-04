10 momentos inéditos do Oscar

A edição de 2021 do Oscar ficará marcada como a primeira vez em que duas mulheres (Chloé Zhao e Emerald Fennell, na imagem acima) concorrem a Melhor Direção. Elas estão por trás, respectivamente, de Nomadland e Bela Vingança, que também estão no páreo para Melhor Filme.

Abaixo, montamos uma linha do tempo com outros momentos inéditos da história do prêmio, que acontece há 91 anos. Confira:

1929 – Primeira edição do Oscar.

1940 – A atriz Hattie McDaniel se torna a primeira negra a vencer um Oscar por …E o Vento Levou. Pela lei de segregação racial, ela não pôde se sentar com o resto do elenco.

1945 – Ary Barroso é o primeiro brasileiro indicado. Ele concorreu pela canção “Rio de Janeiro”, do filme Brazil.

1964 – Sidney Poitier vence como Melhor Ator por Uma Voz nas Sombras e se torna o primeiro negro a conquistar o prêmio.

Continua após a publicidade

1974 – A produtora Julia Phillips é a primeira mulher a ser indicada (e vencer) na categoria de Melhor Filme por Golpe de Mestre.

1977 – Lina Wertmüller é a primeira mulher nomeada à direção por Pasqualino Sete Belezas. Mas a primeira vitória feminina na categoria só veio em 2010, com Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror). Em 2019, Lina ganhou um Oscar honorário.

1977 – Peter Finch é o primeiro ator a ganhar um Oscar póstumo. Ele venceu por Rede de Intrigas, mas morreu dois meses antes da cerimônia.

1987 – Aos 21 anos, Marlee Matlin é a primeira (e até agora a única) artista surda a conquistar o troféu de Melhor Atriz por Filhos do Silêncio. Ela é também a mais jovem vencedora da categoria.

2020 – O sul-coreano Parasita é o primeiro filme em língua estrangeira a vencer como Melhor Filme.

2021 – Riz Ahmed (O Som do Silêncio) e Steven Yeun (Minari, imagem acima) são, respectivamente, o primeiro muçulmano e o primeiro asiático-americano a disputar Melhor Ator.