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Cultura

10 momentos inéditos do Oscar

Da primeira mulher negra ao primeiro campeão estrangeiro, uma linha do tempo dos desbravadores no prêmio, cuja edição desse ano acontece em 25 de abril.

Por Rafael Battaglia 13 abr 2021, 20h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h35
Colagem mostrando Emerald Fennell e Chloe Zhao, indicadas ao Oscar.
 (Jeff Vespa / Mike Marsland / Colaborador/Getty Images)
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A edição de 2021 do Oscar ficará marcada como a primeira vez em que duas mulheres (Chloé Zhao e Emerald Fennell, na imagem acima) concorrem a Melhor Direção. Elas estão por trás, respectivamente, de NomadlandBela Vingança, que também estão no páreo para Melhor Filme.

Abaixo, montamos uma linha do tempo com outros momentos inéditos da história do prêmio, que acontece há 91 anos. Confira: 

Joseph Farnham recebendo seu Oscar do apresentador Douglas Fairbanks, em 1929.
(Oscars/Reprodução)

1929Primeira edição do Oscar.

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Hattie McDaniel segurando seu Academy Awards, pelo filme
(John Kisch Archive / Colaborador/Getty Images)

1940A atriz Hattie McDaniel se torna a primeira negra a vencer um Oscar por …E o Vento Levou. Pela lei de segregação racial, ela não pôde se sentar com o resto do elenco.

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Poster do filme Brazil, de 1944.
(Republic Pictures/Wikimedia Commons)
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1945Ary Barroso é o primeiro brasileiro indicado. Ele concorreu pela canção “Rio de Janeiro”, do filme Brazil.

Sidney Poitier recebendo seu Oscar, em 1964.
(Oscars/Reprodução)

1964Sidney Poitier vence como Melhor Ator por Uma Voz nas Sombras e se torna o primeiro negro a conquistar o prêmio.

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Foto de Julia Phillips.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

1974A produtora Julia Phillips é a primeira mulher a ser indicada (e vencer) na categoria de Melhor Filme por Golpe de Mestre.

Lina Wertmuller posando com o Oscar.
(Daniele Venturelli / Colaborador/Getty Images)
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1977Lina Wertmüller é a primeira mulher nomeada à direção por Pasqualino Sete Belezas. Mas a primeira vitória feminina na categoria só veio em 2010, com Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror). Em 2019, Lina ganhou um Oscar honorário.

Peter Finch no filme
(MGM Studios / Handout/Getty Images)

1977 – Peter Finch é o primeiro ator a ganhar um Oscar póstumo. Ele venceu por Rede de Intrigas, mas morreu dois meses antes da cerimônia.

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Marlee Matlin dando seu discurso após receber o Oscar.
(Oscars/Reprodução)

1987Aos 21 anos, Marlee Matlin é a primeira (e até agora a única) artista surda a conquistar o troféu de Melhor Atriz por Filhos do Silêncio. Ela é também a mais jovem vencedora da categoria.

Bong Joon-ho posando com seu Oscar.
(George Pimentel / Colaborador/Getty Images)

2020O sul-coreano Parasita é o primeiro filme em língua estrangeira a vencer como Melhor Filme.

Cena do filme
(A24/Reprodução)

2021 – Riz Ahmed (O Som do Silêncio) e Steven Yeun (Minari, imagem acima) são, respectivamente, o primeiro muçulmano e o primeiro asiático-americano a disputar Melhor Ator.

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