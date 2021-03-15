Oscar 2021: saiba onde assistir aos filmes indicados
Por conta da pandemia, você pode assistir a boa parte dos lançamentos sem sair de casa. Veja onde encontrar cada um deles e chegar preparado na premiação
As salas de cinema ficaram fechadas praticamente o ano inteiro. Nos períodos em que estavam abertas – com lotação reduzida – o espectador se preocupava mais com o vizinho comendo pipoca sem máscara do que com o filme. Em resumo, 2020 não foi o ano do cinema.
Por outro lado, muitos filmes com estreia prevista para o cinema migraram direto para o streaming ou serviços on-demand – em que o espectador paga um valor adicional para assistir ao conteúdo. Em outubro de 2020, a Academia do Oscar anunciou que esses filmes também estariam elegíveis para a premiação. Em anos normais, ela exige que os concorrentes sejam lançados primeiro em festivais e salas de cinema dos Estados Unidos. A cerimônia de premiação também foi adiada, e deve ocorrer no dia 25 de abril.
O resultado dessa decisão é um Oscar excepcional, em que você pode assistir a grande parte dos indicados no sofá de casa. Abaixo, listamos todos os filmes, documentários e curta-metragens que você já pode assistir em serviços de streaming ou on-demand.
FILMES
Aqui estão apenas os filmes que já foram lançados no Brasil e estão disponíveis online. As produções Minari, Judas e o Messias Negro, Nomadland, Meu Pai e Bela Vingança, todas indicadas a Melhor Filme, ficaram de fora da lista porque ainda não estrearam nos serviços de streaming do Brasil (Judas e o Messias Negro ainda está em cartaz nos cinemas). Até lá, aproveite as que você já pode assistir.
Os 7 de Chicago
- Indicações: Filme; Roteiro Original; Fotografia; Edição; Canção Original
- Onde assistir? Netflix
Mank
- Indicações: Filme; Direção; Ator; Atriz Coadjuvante; Design de Produção; Figurino; Som; Trilha Sonora; Fotografia; Cabelo e Maquiagem
- Onde assistir? Netflix
O Som do Silêncio
- Indicações: Filme; Ator; Roteiro Original; Ator Coadjuvante; Som; Edição
- Onde assistir? Amazon Prime Video
A Voz Suprema do Blues
- Indicações: Atriz; Ator; Design de Produção; Figurino; Cabelo e Maquiagem
- Onde assistir? Netflix
Relatos do Mundo
- Indicações: Fotografia; Som; Design de Produção; Trilha Sonora
- Onde assistir? Netflix
Borat: Fita de Cinema Seguinte
- Indicações: Roteiro Adaptado; Atriz Coadjuvante; Ator Coadjuvante
- Onde assistir? Amazon Prime Video
Uma Noite em Miami
- Indicações: Roteiro Adaptado; Ator Coadjuvante; Canção Original
- Onde assistir? Amazon Prime Video
Mulan
- Indicações: Efeitos Visuais; Figurino
- Onde assistir? Disney+
Emma
- Indicações: Figurino; Maquiagem e Cabelo
- Onde assistir? Telecine
Pieces of a Woman
- Indicações: Atriz
- Onde assistir? Netflix
O Tigre Branco
- Indicações: Roteiro Adaptado
- Onde assistir? Netflix
O Céu da Meia Noite
- Indicações: Efeitos Visuais
- Onde assistir? Netflix
Destacamento Blood
- Indicações: Trilha Sonora
- Onde assistir? Netflix
O Grande Ivan
- Indicações: Efeitos Visuais
- Onde assistir? Disney+
Tenet
- Indicações: Design de Produção; Efeitos Visuais
- Onde assistir? Google Play
Era Uma Vez um Sonho
- Indicações: Atriz Coadjuvante; Cabelo e Maquiagem
- Onde assistir? Netflix
Greyhound
- Indicações: Som
- Onde assistir? Apple TV+
Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars
- Indicações: Canção Original
- Onde assistir? Netflix
Rosa e Momo
- Indicações: Canção Original
- Onde assistir? Netflix
ANIMAÇÕES
Uma boa notícia aos fãs de animação: todos os indicados a longa-metragem estão em serviços de streaming. No entanto, apenas dois dos cinco indicados a melhor curta de animação aparecem aqui. Genius Loci, Opera e Yes people ainda não chegaram ao Brasil.
Longa-metragem
Dois irmãos: Uma jornada fantástica
- Onde assistir? Disney+
A caminho da lua
- Onde assistir? Netflix
Shaun, o Carneiro: O Filme – A fazenda contra-ataca
- Onde assistir? Netflix
Soul
- Indicações: Animação; Som; Trilha Sonora
- Onde assistir? Disney+
Wolfwalkers
- Onde assistir? Apple TV+
Curta-metragem
Toca
- Onde assistir? Disney+
Se Algo Acontecer… Te Amo
- Onde assistir? Netflix
DOCUMENTÁRIOS
O documentário longa-metragem Collective (que também foi indicado para melhor filme estrangeiro) é o único que não está no Brasil. Ele foi exibido na versão online do festival É Tudo Verdade em setembro de 2020, mas não está mais disponível. O curta Hunger Ward também é o único da categoria que não está aqui.
Longa-metragem
Crip Camp: Revolução pela Inclusão
- Onde assistir? Netflix
Professor Polvo
- Onde assistir? Netflix
Time
- Onde assistir? Amazon Prime Video
Agente Duplo
- Onde assistir? Globoplay
Curta-metragem
Uma canção para Latasha
- Onde assistir? Netflix
A concerto is a conversation
- Onde assistir? YouTube
Colette
- Onde assistir? YouTube
Do not split
- Onde assistir? Vimeo
MELHOR CURTA
Apenas um dos cinco indicados a melhor curta-metragem está disponível online. As produções The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye ainda não podem ser vistas aqui.
Feeling Through
- Onde assistir? YouTube