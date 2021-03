Oscar 2021: saiba onde assistir aos filmes indicados

As salas de cinema ficaram fechadas praticamente o ano inteiro. Nos períodos em que estavam abertas – com lotação reduzida – o espectador se preocupava mais com o vizinho comendo pipoca sem máscara do que com o filme. Em resumo, 2020 não foi o ano do cinema.

Por outro lado, muitos filmes com estreia prevista para o cinema migraram direto para o streaming ou serviços on-demand – em que o espectador paga um valor adicional para assistir ao conteúdo. Em outubro de 2020, a Academia do Oscar anunciou que esses filmes também estariam elegíveis para a premiação. Em anos normais, ela exige que os concorrentes sejam lançados primeiro em festivais e salas de cinema dos Estados Unidos.

O resultado dessa decisão é um Oscar excepcional, em que você pode assistir a grande parte dos indicados no sofá de casa. Abaixo, listamos todos os filmes, documentários e curta-metragens que você já pode assistir em serviços de streaming ou on-demand.

FILMES

Aqui estão apenas os filmes que já foram lançados no Brasil e estão disponíveis online. As produções Minari, Judas e o Messias Negro, Nomadland, Meu Pai e Bela Vingança, todas indicadas a Melhor Filme, ficaram de fora da lista porque ainda não estrearam nos serviços de streaming do Brasil. Até lá, aproveite as que você já pode assistir.

Os 7 de Chicago

Indicações: Filme; Roteiro Original; Fotografia; Edição; Canção Original

Onde assistir? Netflix

Mank

Indicações: Filme; Direção; Ator; Atriz Coadjuvante; Design de Produção; Figurino; Edição/Mixagem de Som; Trilha Sonora; Fotografia; Cabelo e Maquiagem

Onde assistir? Netflix

O Som do Silêncio

Indicações: Filme; Ator; Roteiro Original; Ator Coadjuvante; Edição/Mixagem de Som; Edição

Onde assistir? Amazon Prime Video

A Voz Suprema do Blues

Indicações: Atriz; Ator; Design de Produção; Figurino; Cabelo e Maquiagem

Onde assistir? Netflix

Relatos do Mundo

Indicações: Fotografia; Edição/Mixagem de Som; Design de Produção; Trilha Sonora

Onde assistir? Netflix

Borat: Fita de Cinema Seguinte

Indicações: Roteiro Adaptado; Atriz Coadjuvante; Ator Coadjuvante

Onde assistir? Amazon Prime Video

Uma Noite em Miami

Indicações: Roteiro Adaptado; Ator Coadjuvante; Canção Original

Onde assistir? Amazon Prime Video

Mulan

Indicações: Efeitos Visuais; Figurino

Onde assistir? Disney+

Emma

Indicações: Figurino; Maquiagem e Cabelo

Onde assistir? Telecine

Pieces of a Woman

Indicações: Atriz

Onde assistir? Netflix

O Tigre Branco

Indicações: Roteiro Adaptado

Onde assistir? Netflix

O Céu da Meia Noite

Indicações: Efeitos Visuais

Onde assistir? Netflix

Destacamento Blood

Indicações: Trilha Sonora

Onde assistir? Netflix

O Grande Ivan

Indicações: Efeitos Visuais

Onde assistir? Disney+

Tenet

Indicações: Design de Produção

Onde assistir? Google Play

Era Uma Vez um Sonho

Indicações: Atriz Coadjuvante; Cabelo e Maquiagem

Onde assistir? Netflix

Greyhound

Indicações: Edição/Mixagem de Som

Onde assistir? Apple TV+

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

Indicações: Canção Original

Onde assistir? Netflix

Rosa e Momo

Indicações: Canção Original

Onde assistir? Netflix

ANIMAÇÕES

Uma boa notícia aos fãs de animação: todos os indicados a longa-metragem estão em serviços de streaming. No entanto, apenas dois dos cinco indicados a melhor curta de animação aparecem aqui. Genius Loci, Opera e Yes people ainda não chegaram ao Brasil.

Longa-metragem

Dois irmãos: Uma jornada fantástica

Onde assistir? Disney+

A caminho da lua

Onde assistir? Netflix

Shaun, o Carneiro: O Filme – A fazenda contra-ataca

Onde assistir? Netflix

Soul

Indicações: Animação; Edição/Mixagem de Som; Trilha Sonora

Onde assistir? Disney+

Wolfwalkers

Onde assistir? Apple TV+

Curta-metragem

Toca

Onde assistir? Disney+

Se Algo Acontecer… Te Amo

Onde assistir? Netflix

DOCUMENTÁRIOS

O documentário longa-metragem Collective (que também foi indicado para melhor filme estrangeiro) é o único que não está no Brasil. Ele foi exibido na versão online do festival É Tudo Verdade em setembro de 2020, mas não está mais disponível. O curta Hunger Ward também é o único da categoria que não está aqui.

Longa-metragem

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

Onde assistir? Netflix

Professor Polvo

Onde assistir? Netflix

Time

Onde assistir? Amazon Prime Video

Agente Duplo

Onde assistir? Globoplay

Curta-metragem

Uma canção para Latasha

Onde assistir? Netflix

A concerto is a conversation

Onde assistir? YouTube

Colette

Onde assistir? YouTube

Do not split

Onde assistir? Vimeo

MELHOR CURTA

Apenas um dos cinco indicados a melhor curta-metragem está disponível online. As produções The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye ainda não podem ser vistas aqui.

Feeling Through

Onde assistir? YouTube