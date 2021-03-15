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Cultura

Oscar 2021: saiba onde assistir aos filmes indicados

Por conta da pandemia, você pode assistir a boa parte dos lançamentos sem sair de casa. Veja onde encontrar cada um deles e chegar preparado na premiação

Por Maria Clara Rossini 15 mar 2021, 16h13 | Atualizado em 15 mar 2021, 16h36
.
 (Amazon/Netflix/Divulgação)
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Oscar 2021: saiba onde assistir aos filmes indicados Priorizar nos meus resultados Google

As salas de cinema ficaram fechadas praticamente o ano inteiro. Nos períodos em que estavam abertas – com lotação reduzida – o espectador se preocupava mais com o vizinho comendo pipoca sem máscara do que com o filme. Em resumo, 2020 não foi o ano do cinema.

Por outro lado, muitos filmes com estreia prevista para o cinema migraram direto para o streaming ou serviços on-demand – em que o espectador paga um valor adicional para assistir ao conteúdo. Em outubro de 2020, a Academia do Oscar anunciou que esses filmes também estariam elegíveis para a premiação. Em anos normais, ela exige que os concorrentes sejam lançados primeiro em festivais e salas de cinema dos Estados Unidos. A cerimônia de premiação também foi adiada, e deve ocorrer no dia 25 de abril.

O resultado dessa decisão é um Oscar excepcional, em que você pode assistir a grande parte dos indicados no sofá de casa. Abaixo, listamos todos os filmes, documentários e curta-metragens que você já pode assistir em serviços de streaming ou on-demand.

FILMES

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Aqui estão apenas os filmes que já foram lançados no Brasil e estão disponíveis online. As produções Minari, Judas e o Messias Negro, Nomadland, Meu Pai e Bela Vingança, todas indicadas a Melhor Filme, ficaram de fora da lista porque ainda não estrearam nos serviços de streaming do Brasil (Judas e o Messias Negro ainda está em cartaz nos cinemas). Até lá, aproveite as que você já pode assistir.

Os 7 de Chicago

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  • Indicações: Filme; Roteiro Original; Fotografia; Edição; Canção Original
  • Onde assistir? Netflix
.
(Netflix/Divulgação)

Mank

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  • Indicações: Filme; Direção; Ator; Atriz Coadjuvante; Design de Produção; Figurino; Som; Trilha Sonora; Fotografia; Cabelo e Maquiagem
  • Onde assistir? Netflix
.
(Netflix/Divulgação)

O Som do Silêncio

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  • Indicações: Filme; Ator; Roteiro Original; Ator Coadjuvante; Som; Edição
  • Onde assistir? Amazon Prime Video
.
(Amazon/Divulgação)

A Voz Suprema do Blues

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  • Indicações: Atriz; Ator; Design de Produção; Figurino; Cabelo e Maquiagem
  • Onde assistir? Netflix
.
(Netflix/Divulgação)

Relatos do Mundo

  • Indicações: Fotografia; Som; Design de Produção; Trilha Sonora
  • Onde assistir? Netflix

Borat: Fita de Cinema Seguinte

  • Indicações: Roteiro Adaptado; Atriz Coadjuvante; Ator Coadjuvante
  • Onde assistir? Amazon Prime Video

Uma Noite em Miami

  • Indicações: Roteiro Adaptado; Ator Coadjuvante; Canção Original
  • Onde assistir? Amazon Prime Video

Mulan

  • Indicações: Efeitos Visuais; Figurino
  • Onde assistir? Disney+
Por que alguns países asiáticos estão boicotando Mulan?
(Disney/Reprodução)

Emma

  • Indicações: Figurino; Maquiagem e Cabelo
  • Onde assistir? Telecine 

Pieces of a Woman

  • Indicações: Atriz
  • Onde assistir? Netflix

O Tigre Branco

  • Indicações: Roteiro Adaptado
  • Onde assistir? Netflix

O Céu da Meia Noite

  • Indicações: Efeitos Visuais
  • Onde assistir? Netflix
O céu da meia noite
(Netflix/Divulgação)

 

Destacamento Blood

  • Indicações: Trilha Sonora
  • Onde assistir? Netflix

O Grande Ivan

  • Indicações: Efeitos Visuais
  • Onde assistir? Disney+

Tenet

  • Indicações: Design de Produção; Efeitos Visuais
  • Onde assistir? Google Play

Cena do filme Tenet.

 

Era Uma Vez um Sonho

  • Indicações: Atriz Coadjuvante; Cabelo e Maquiagem
  • Onde assistir? Netflix

Greyhound

  • Indicações: Som
  • Onde assistir? Apple TV+

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

  • Indicações: Canção Original
  • Onde assistir? Netflix

Rosa e Momo

  • Indicações: Canção Original
  • Onde assistir? Netflix

ANIMAÇÕES

Uma boa notícia aos fãs de animação: todos os indicados a longa-metragem estão em serviços de streaming. No entanto, apenas dois dos cinco indicados a melhor curta de animação aparecem aqui. Genius Loci, Opera e Yes people ainda não chegaram ao Brasil.

Longa-metragem

Dois irmãos: Uma jornada fantástica

  • Onde assistir? Disney+

A caminho da lua

  • Onde assistir? Netflix
.
(Netflix/Divulgação)

Shaun, o Carneiro: O Filme – A fazenda contra-ataca

  • Onde assistir? Netflix

Soul

  • Indicações: Animação; Som; Trilha Sonora
  • Onde assistir? Disney+
SOUL
(Pixar/Divulgação)

 

Wolfwalkers

  • Onde assistir? Apple TV+

Curta-metragem

Toca

  • Onde assistir? Disney+
.
(Pixar/Divulgação)

Se Algo Acontecer… Te Amo

  • Onde assistir? Netflix
.
(Netflix/Divulgação)

DOCUMENTÁRIOS

O documentário longa-metragem Collective (que também foi indicado para melhor filme estrangeiro) é o único que não está no Brasil. Ele foi exibido na versão online do festival É Tudo Verdade em setembro de 2020, mas não está mais disponível. O curta Hunger Ward também é o único da categoria que não está aqui.

Longa-metragem

Crip Camp: Revolução pela Inclusão

  • Onde assistir? Netflix

Professor Polvo

  • Onde assistir? Netflix

.

     

    Time

    • Onde assistir? Amazon Prime Video

    Agente Duplo

    • Onde assistir? Globoplay
    .
    (Gravitas Ventures/Cinema Delicatessen/Divulgação)

    Curta-metragem

    Uma canção para Latasha

    • Onde assistir? Netflix

    A concerto is a conversation

    Oscar 2021 [A concerto is a conversation]

     

    Colette

    Do not split

    .
    (field_of_vision/Divulgação)

    MELHOR CURTA

    Apenas um dos cinco indicados a melhor curta-metragem está disponível online. As produções The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye ainda não podem ser vistas aqui.

    Feeling Through

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    TAGS:
    Academy Award
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