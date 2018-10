2 livros para ler em novembro

No dia quatro de novembro, depois de muitas delongas, o horário de verão vai entrar em vigor. Na prática, o brasileiro vai ter mais tempo de sol durante sua semana: uma ótima desculpa para ler mais. Separamos então, duas leituras para você colocar em dia neste mês pós-eleições.

Casa das Estrelas

–

Pra você, o que é o Espaço? Para Alejandro Tobón, de 7 anos, é “Algo grande, onde não incomodam ninguém”. Esse é um entre dezenas de relatos que o escritor colombiano Javier Naranjo coletou ao longo de uma década.

Casa nada mais é do que um dicionário feito exclusivamente com definições cravadas por crianças. Os temas explorados são dos mais diversos: os pequenos escritores definem Deus, o amor, os políticos e até o universo (que Carlos, de 12 anos, definiu como a tal da “Casa das Estrelas”).

Com respostas ora ingenuas, ora tristes, Naranjo apenas nos diz o nome e idade dos autores e deixa aos leitores a tentação inevitável de imaginar como é a vida dessas crianças, para que elas tenham chegado à tais conclusões. O que aconteceu com o Andrés, de 6 anos, para definir “medo” como “Quando chega alguém lá em casa e eu me levanto para ver quem é”? Ou, quem explicou para Ricardo, de 10 anos, que “namorado(a)” é nada mais do que a “categoria mais baixa do casamento”?

O livro ainda é acompanhado pelas ilustrações de Lara Sabatier, uma parisiense especializada em desenhos para o público infantil.

Rápido de ler, e mais divertido do que qualquer outro dicionário que você vai cruzar na sua vida, as 144 páginas são um presente das crianças pros adultos.

Ficha Técnica:

Casa das estrelas – o universo pelo olhar das crianças

Autor: Javier Naranjo

Editora Planeta

R$ 44,90

Os Fornos de Hitler

–

Quando leu esta obra, em 1946, Albert Einstein escreveu à autora Olga Legyel “Você fez um belo serviço ao dar voz a aqueles que hoje estão em silêncio e praticamente esquecidos. Um relato emocionante”.

O livro, lançado agora pela primeira vez no Brasil, é um dos primeiros e mais importantes relatos biográficos de sobreviventes de Auschwitz. Nele a escritora conta como foram os seus dois anos dentro do mais famoso campo de concentração do planeta.

Os Fornos não só é um livro singular, como também ajudou a concretizar para outras importantes obras sobre o nazismo. William Styron, autor de A escolha de Sofia, já declarou que usou os textos de Leqyel como base para seu livro mais famoso.

Um texto tão importante quanto incomodo de se ler. “Memórias não servem apenas para nos lembrarmos do que aconteceu. Elas guiam nossas ações no futuro” chegou a declarar Leqyel. Uma aula que você não vai esquecer.

Ficha Técnica:

Os fornos de Hitler – a história de uma sobrevivente de Auschwitz

Autora: Olga Lengyel

Editora Planeta

R$ 44,90