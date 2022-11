3 coisas que você precisa saber sobre 1899, nova série dos criadores de Dark

1899 é a mais nova aposta da Netflix. A série criada pelas mesmas mentes por trás de Dark chega à plataforma no dia 17 – e promete ser tão misteriosa quanto a anterior. A produção alemã vai acompanhar o navio Kerberos em uma viagem da Europa para a América. No caminho, a embarcação encontra o Prometheus, outro navio, que havia sumido misteriosamente alguns meses antes. O paradeiro do Prometheus e seus passageiros não é a única pergunta da trama; a tripulação do Kerberos também esconde muitos (sinistros) segredos.

A nova criação do casal alemão Jantje Friese e Baran bo Odar contará com muitos personagens, tramas relevantes e mistérios envolventes – o mesmo estilo que tornou Dark uma série aclamada por público e crítica. Quer se preparar mais para a estreia? Confira três pontos importantes sobre a série:

Um novo começo

1899 é uma produção completamente nova. Não tem nada a ver com Dark – nada além dos criadores e características de produção. Não há um universo compartilhado no estilo Marvel, nem participações de personagens da produção anterior.

Dito isso, quem assistiu Dark talvez reconheça um dos personagens principais da nova série. O capitão Eyk é interpretado por Andreas Pietschmann, que viveu a versão adulta do Jonas em Dark, mas a semelhança é apenas física. Os próprios criadores deixam claro que, apesar de terem usado um ator do mesmo elenco, é para um papel completamente novo. “Há similaridades apenas no fato de que se trata mais uma vez de um mistério a ser desvendado”, afirmam.

Se o que te fez assistir Dark foi a viagem no tempo, sentimos em te decepcionar. O casal produtor confirmou que o tema central da série será “muito estranho e interessante” como em Dark, mas que não mexerá com paradoxos temporais. “Nós não nos repetimos, nós realmente odiamos isso, mas vai ser um quebra-cabeça divertido para o público”, garantem. “Estamos voltando às nossas raízes misteriosas.”

Profusão linguística

A série se passa, bem, em 1899. Os passageiros do navio Kerberos são imigrantes de diversas partes da Europa, que enxergam nos Estados Unidos a esperança de uma vida melhor e a realização de seus sonhos do novo milênio. Esse olhar europeu foi essencial na produção e na criação da série.

“Realmente tinha que ser uma colaboração europeia, não apenas em elenco, mas também em equipe”, afirmam os criadores. “Sentimos que, com os últimos anos de declínio da Europa, queríamos dar um contraponto ao Brexit e ao nacionalismo em ascensão em diferentes países. Queríamos voltar à ideia da Europa e dos europeus trabalhando e criando juntos.”

A série é inteiramente multilinguística – cada ator vai falar em sua língua materna. Aqueles que optarem pelo áudio original vão escutar alemão, inglês, espanhol, português, francês, polonês, dinamarquês, norueguês, cantonês e japonês – um total de 10 línguas diferentes. É assim que 1899 será exibida, como um grande aglomerado linguístico, e essa escolha estava na essência do projeto.

“Ser fiel às culturas e aos idiomas foi muito importante. Nunca quisemos ter personagens de diferentes países, e que todos falassem inglês”, explica Friese. “Queríamos explorar este coração da Europa, onde todo mundo vem de um outro lugar e fala uma língua diferente, e a língua define muito de sua cultura e seu comportamento.”

Uma dica

Se você quer uma refrescada na memória e certa vantagem na hora de solucionar os mistérios, aqui vai um conselho: não pule a abertura.

Os criadores se declaram grandes fãs dessas sequências iniciais, as definindo como “uma promessa que atrai o espectador”. Símbolos são bem presentes e importantes para a trama de Dark, e não será diferentes em 1899. Atenção às pistas é imprescindível, e cada cena pode esconder ou revelar algo.

Se a série faz questão de te deixar observando cada detalhe, Odar, diretor de todos os episódios, deixa claro sobre a abertura: “Olhe de perto, senão você vai perder alguma coisa.”

A primeira temporada terá oito episódios, com cerca de uma hora de duração cada. Em entrevista, os criadores expressaram o desejo de novas temporadas, mas também reforçaram que dependem da audiência e da Netflix. Se depender dos amantes de Dark, não é impossível. “Sabendo o que fizemos Dark, todos podem ter certeza de que isso será algo estranho, selvagem e louco”, diz Odar.

