Quiz: você realmente entendeu a última temporada de Dark?

A série alemã Dark chegou ao fim no último dia 27, após três temporadas de sucesso que conquistaram tanto a crítica como o público – ela foi eleita a melhor série da Netflix em votação popular no site Rotten Tomatoes. O roteiro complexo e de fritar o cérebro é o ponto alto da série, e é comum que muita gente fique sem entender todos os detalhes em uma primeira assistida.

Os últimos oito episódios da trilogia cumpriram a promessa e responderam a maioria das inúmeras perguntas levantadas na trama. Mas isso não significa que desenrolar o nó foi fácil. Será que você entendeu mesmo as nuances de tantas viagens no tempo, realidades paralelas e famílias lotadas de incestos? Descubra nesse teste da SUPER.

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